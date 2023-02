BG Lintfort geht bei Hilden 96ers sang- und klanglos unter

Kamp-Lintfort. Es sind keine zehn Minuten in der Zweitregionalliga-Basketballpartie der BG Lintfort bei den Hilden 96ers gespielt, da ist fast alles vorbei.

Dabei hatten sich die Lintforter vorgenommen, den Rhythmus der Begegnung vorzugeben. Doch die Köpfe waren nicht frei. Hilden nutzte das konsequent aus. Die Hausherren spielten sich schnell in einen wahren Rausch, zogen über 10:0 und 16:2 davon, ließen sich vor allem aus der Distanz überhaupt keine Grenzen aufzwingen. Allein sieben Dreipunktewürfe trafen die Gastgeber um Trainerin Nadine Homann im ersten Viertel, holte diesen Abschnitt schon vorentscheidend mit 39:16. Die BGL war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht auf dem Feld.

Im zweiten Viertel wurde es zwar eine ausgeglichenere Begegnung, allerdings vermochten die Lintforter zu keinem Zeitpunkt, den Rückstand auch nur ansatzweise zu verringern. „In dieser Phase hat man dann halt gemerkt, dass uns ein Spieler wie Oskar fehlt, der mit seiner Übersicht und Ruhe vielleicht Schlimmeres hätte verhindern können“, sagte nachher BGL-Coach Marcel Buchmüller.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die Hildener fanden ihre Treffsicherheit aus der Distanz wieder, legten erneut sieben Dreier in einem Viertel nach. „Wir konnten eigentlich tun, was wir wollten. Hilden hat einfach alles getroffen, ob mit Hand im Gesicht oder aus der Bewegung heraus, gefühlt haben alle Würfe gesessen“, so Buchmüller, der bei seinem Team in dieser Phase nicht einmal allzu schlechte Verteidigungsarbeit sah. „Aber es stimmte einfach in der Offensive nicht, wir haben den Ball nicht dorthin bekommen, wo wir ihn haben wollten und haben uns dann viel zu oft zu schlechten Entscheidungen verleiten lassen.“

Schlussviertel gewonnen

Den Schlussabschnitt entschied die BGL für sich. Da war der Drops allerdings schon gelutscht. Beide Teams gaben ihren Reservekräften noch einige Minuten Spielzeit.

Nun steht für alle Mannschaften eine zweiwöchige Karnevalspause an, in der die BGL sich auf Ursachenforschung für den schlechten Start in die Partie machen wird.

Danach kommt es am 4. März zum Heimspiel gegen den Tabellenletzten Leichlinger TV, in dem die Lintforter ihrer Favoritenrolle gerecht werden und einen nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen möchte.

BGL: Th. Achtermeier 16, Sengutta 15, Tiggelkamp 11, Durdel 11, Ti. Achtermeier 8, Manten 4, Humm 2, Sehovic 2.

