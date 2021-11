BG Lintfort freut sich auf erstes Heimspiel seit März 2020

Kamp-Lintfort. Nach der Auftaktniederlage soll für den Regionalligisten gegen den Barmer TV der erste Sieg her. Trainer Liebke will eines komplett ausblenden.

Lange ärgerten sich die Verantwortlichen der BG Lintfort nicht über die Niederlage zum Saisonauftakt in der Basketball-Regionalliga bei der TG Düsseldorf. Denn das Ergebnis ging letztlich völlig in Ordnung – und die eigene Leistung war auch alles andere als schlecht. Sorgen machte sich im Lintforter Lager also niemand, dass die Vorbereitung ihren Zweck verfehlt haben könnte. Doch vor dem am Samstagabend (20 Uhr) folgenden ersten Heimspiel gegen den Barmer TV steigt die Anspannung wieder.

Wuppertaler verloren gegen Stürzelberg

Zum einen, da sich alle auf die Partie vor den eigenen Fans freuen, zum anderen, da über den Kontrahenten aus Wuppertal im Vorfeld nur wenig bekannt geworden ist. Zwar starteten die Barmer ebenso wie die BGL mit einer Niederlage in die Saison – gegen die TG Stürzelberg setzte es eine 61:66-Heimniederlage – viel Interpretationsspielraum lässt dieses Resultat aber auch nicht zu. „Von etlichen Teams hat man in der jüngeren Vergangenheit kaum etwas öffentlich mitbekommen. Wir kennen den Barmer Kader ebenso wenig wie den der Stürzelberger. Das Ergebnis hat also kaum Aussagekraft. Wir blenden komplett aus, dass Barmen die erste Partie ebenfalls verloren hat und schauen nur auf uns selbst“, so BGL-Coach Tobias Liebke.

Gegen Düsseldorf passte noch nicht alles bei der BGL

Denn dabei gab es gegen Düsseldorf durchaus einige Punkte, die noch verbessert werden könnten. „Wir dürfen uns unter den Körben nicht mehr so sehr den Schneid abkaufen lassen, müssen im Reboundverhalten kompakter werden und zweite Chancen für den Kontrahenten verhindern“, so der Coach.

Außerdem wurde unter der Woche daran gearbeitet, die Wurfquote im kommenden Spiel zu verbessern. „In Düsseldorf haben zu viele Würfe ihr Ziel verfehlt, um hinten raus noch ernsthaft mithalten zu können. Aber wir spielen zu Hause, kennen die Anlage und haben unsere Fans im Rücken. Das wird eine komplett andere Geschichte werden“, freut sich Liebke auf den ersten Auftritt auf eigenem Parkett seit März 2020.

Sengutta und Juskovic vor der Rückkehr

Dabei hofft er auf die Rückkehr des zuletzt erkrankten Mark Sengutta in den Kader. Und auch bei Milan Juskovic ist man guter Dinge, dass er seine Knieprobleme überwunden hat. Entsprechend vollzählig sollte die BGL am Samstagabend auflaufen können, denn unter der Woche flatterten keine weiteren Absagen hinein.

