BG Lintfort fiebert dem ersehnten Auftaktspiel entgegen

Nach dieser Partie war Schluss mit Basketball. Oskar Mellmann (rechts) für die BGL gegen SW Baskets Wuppertal am 7. März 2020 in Kamp-Lintfort, Jetzt geht’s in Düsseldorf wieder los.

Kamp-Lintfort. 603 Tage ohne ein Punktspiel. Die Basketballer müssen durch die Corona-Pandemie mehr verkraften, als andere Sportler. Jetzt geht’s wieder los.

Nach mehr als anderthalb Jahren stehen die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort erstmals wieder für ein Ligaspiel auf dem Feld. Wie berichtet, ist der erste Gegner die TG Düsseldorf. Offiziell ein Aufsteiger, der aber keineswegs unterschätzt werden wird. Denn exakt 603 Tage nach dem letzten Pflichtspiel ist die Lage der Liga und im Meisterschaftskampf alles andere als klar, wenn die BGL am Samstag, 16 Uhr, in der Sporthalle des Düsseldorfer Lessing-Gymnasiums um Punkte in der Meisterschaft kämpfen wird. Doch was im März 2020 mit einem Erfolg über die SW Baskets Wuppertal abrupt endete, soll in der Landeshauptstadt beim Liganeuling möglichst seine Fortsetzung finden.

Das Team der BGL um ihren Trainer Tobias Liebke, der bekanntlich die Pandemie-Pause zur Vertragsverlängerung bis 2024 genutzt hat, möchte mit einem Erfolg in die neue Spielzeit starten. Kein leichtes Unterfangen und kein Selbstläufer.

Beim Corona-Abbruch aufgestiegen

Denn die Gastgeber aus der Landeshauptstadt sind als unangefochtener Spitzenreiter mit nur einer Niederlage in der Oberliga 2 zum Zeitpunkt des Corona-Abbruchs aufgestiegen. Doch auf einen typischen Aufsteiger, der sich in der neuen sportlichen Umgebung erst einmal einfinden muss, wird die BGL am Samstag nicht treffen.

„Wir haben großen Respekt vor den Düsseldorfern. Der Großteil des Teams sind erfahrene und gute Basketballer, die teils auch schon höherklassig unterwegs waren“, kennt sich Tobias Liebke aus. „Schon in der Vergangenheit haben wir die Erfahrung machen müssen, dass die TG ein ziemlich unbequemer Gegner werden kann.“ Daher schwört der BGL-Coach seine Spieler auf eine knifflige und emotionale Partie ein. „Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Wir haben die Qualität, um dieses Spiel zu gewinnen. Das wird aber nur gelingen, wenn wir einzig und allein auf uns schauen, unseren Matchplan nicht aus den Augen verlieren und kühlen Kopf bewahren“, so Liebke.

Auch die räumlichen Verhältnisse in der Düsseldorfer Halle könnten für die BGL eine weitere Hürde darstellen. „Es ist sehr eng dort, auf und neben dem Feld. Das wissen wir und bereiten uns entsprechend darauf vor.“

Zumal höchstwahrscheinlich auch keine Fans das Spiel verfolgen werden. Denn die Ausschreibung des Verbands gibt vor, dass keine Zuschauer zugelassen sind, wenn nicht mindestens eineinhalb Meter Abstand zwischen Tribüne und Spielfeld vorhanden sind. Das ist in der Halle des Lessing-Gymnasiums nicht der Fall. „Wir wissen allerdings nicht, was uns dort erwartet. Wir sind jedenfalls auf alles vorbereitet und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Liebke.

Zumindest um sein Personal braucht sich der BGL-Coach keine Gedanken zu machen. Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder einige Akteure eine Auszeit bekamen oder sich mit kleineren Verletzungen plagten, fahren die Lintforter komplett nach Düsseldorf. Um nach 603 Tagen hinterher möglichst wieder über einen Pflichtspielerfolg jubeln zu können.

