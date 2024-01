BG Lintfort fehlt nach gutem Start das Durchhaltevermögen

Kamp-Lintfort Zweitregionalligist hält nur zwei Viertel gegen den Favoriten SG Bergische Löwen mit – Neuzugang Noah Wierig präsentiert sich prima.

Mit einem grausamen Start in die zweite Halbzeit haben die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort erneut eine Chance vergeben, gegen eines der Top-Team der Liga zu gewinnen. Innerhalb von nur fünf Minuten waren nach der Pause alle Chancen dahin. Die SG Bergische Löwen setzten sich mit 99:81 (53:51) durch.

„Fakt ist, dass wir im Kopf heute in einigen Situationen zu langsam waren. Uns hat – warum auch immer – der Glaube daran gefehlt, die Partie wirklich für uns entscheiden zu können“, zog BGL-Coach Marcel Buchmüller ein ernüchterndes Fazit. Dabei startete die BGL gar nicht schlecht in die Partie.

BG Lintfort führt schon mit 11:3

Den Gästen fehlte aus der Distanz noch ihre gewohnte Treffsicherheit, Lintfort punktete in dieser Phase über gute Ballbewegung und entschlossenen Zug zum Korb, führte mit 11:3 (5. Minute). Auch der kurzfristig am Freitag vom Erstregionalliga-Tabellenführer ETB Miners aus Essen verpflichtete Noah Wierig fiel gleich positiv auf.

Doch dann war das Selbstbewusstsein futsch. Die Aktionen in der Offensive wurden hektisch, oft zu kompliziert. Die Defensive konnte die Lücken nicht mehr schließen, einige unnötige Fouls erleichterten es den Löwen, den Rückstand von der Freiwurflinie aus zu verringern. „Da zeigte sich schon, dass wir nicht aufmerksam genug waren. Exemplarisch dafür die Szene kurz vor der Halbzeit, als wir selbst einen Dreier treffen und mit sieben Sekunden auf der Uhr uns hinten ebenfalls noch einen einfangen“, so Buchmüller. Doch bis dahin war die Partie noch ausgeglichen.

BG Lintfort flattern auf einmal die Nerven

So sollte es weitergehen. „Wir wussten, mit welcher Defensivformation die Löwen in die zweite Halbzeit starten würden, hatten uns im Training entsprechend drauf vorbereitet. Warum wir dann aber anfangen, die Bälle so gravierend wegzuschmeißen, ist mir ein völliges Rätsel. Das war erschreckend, keiner hat in dieser Phase funktioniert“, so der BGL-Coach.

In der Offensive häuften sich nun die Ballverluste, der Gegner kam per Gegenstöße zu einfachen Punkten. Bei der BGL flatterten die Nerven. Nichts gelang mehr. Erst nach fünf Minuten im dritten Abschnitt kam die BGL erstmals wieder zu Punkten – da hatten die Löwen bereits 17 erzielt, lagen mit 19 Zählern vorne. Quasi die Vorentscheidung in der Partie.

„Hinzu kam, dass wir aus der Distanz dann gar nicht mehr zum Zuge kamen. Vor der Pause waren wir dort gut im Spiel, das fiel dann auch völlig weg“, so Buchmüller. Im Schlussviertel schaltete die SG einen Gang runter, die BGL konnte den Rückstand verringern. „Was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir nun gegen beide Top-Teams 35 Minuten ordentlich mitspielen konnten. Aber wir sind nicht in der Lage, ab und zu mal einen Gang hochzuschalten“, bleibt Buchmüller zuversichtlich.

BGL: Durdel 17, Achtermeier 14, Wierig 12, Mellmann 11, Sehovic 7, Malesevic 7, Tiggelkamp 6, Vujanovic 4, Karakaya 3.

