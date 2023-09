BG Lintfort erwartet unberechenbaren Aufsteiger Meckenheim

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort wissen nach dem Spiel gegen den Aufsteiger Future Sports wo die Reise in Zukunft hingeht.

Nachdem die Zweitregionalliga-Basketballer von der BG Lintfort ihre eigentlich für den vergangenen Samstag angesetzte Partie gegen die Bergischen Löwen wegen der Hochzeit von Eric Peltz verlegt hatten, steht dem Team von Marcel Buchmüller nun die erst zweite Saisonpartie bevor. Am Samstag, 20 Uhr, ist Aufsteiger Future Sports Meckenheim in der Glückauf-Halle zu Gast.

Nachdem die Saison für die Lintforter nach der durchaus vermeidbaren Auftaktniederlage gegen den Mitfavoriten TG Düsseldorf bislang eigentlich enttäuschend begonnen hatte, wird die anstehende Aufgabe aber keineswegs einfacher zu lösen sein. Denn wie schon in den vergangenen Jahren erweist sich auch in dieser Saison der Aufsteiger aus der enorm starken Oberliga-Gruppe 1 als ein echter Brocken.

Überraschung gegen RheinStars II

So unterlagen die Meckenheimer am ersten Spieltag zwar mit 91:94 knapp den Südwest Baskets Wuppertal, zeigten dann aber am vergangenen Wochenende, was in ihnen steckt: Der Vorjahresdritte und Nachbar RheinStars Köln II wurde mit 101:73 aus der Meckenheimer Wettkampfhalle des Schulzentrums gefegt.

Entsprechend rangieren die Meckenheimer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz – in einem zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht allzu aussagekräftigen Tableau. So haben die Sechtem Toros noch gar nicht den Spielbetrieb gestartet. Davon abgesehen, bereitet sich die BGL aber darauf vor, von der ersten Minute an das volle Leistungspotenzial abrufen zu müssen.

Er hat sein Team auf Meckenheim eingestimmt: BGL-Trainer Marcel Buchmüller. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Wieder mit Jochen Durdel

„Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht und wissen in etwa, was auf uns zukommt. Dennoch sind Aufsteiger immer eine Wundertüte. Nichtsdestotrotz müssen wir dafür sorgen, unseren eigenen Game-Plan nicht aus den Augen zu verlieren. Je länger uns das gelingt, desto höher ist die Chance, dass wir letztlich auch gewinnen“, so BGL-Coach Buchmüller.

Zumindest personell dürften sich die Sorgenfalten des Trainers etwas geglättet haben. Nachdem Jochen Durdel den Auftakt gegen Düsseldorf noch kurzfristig verpasst hatte, wird er am Samstag wohl wieder im Kader stehen.

Und auch der Rest der Mannschaft steht am Wochenende wohl zur Verfügung. „Diese Partie wird eine Standortbestimmung, danach wissen wir, in welche Richtung wir uns orientieren müssen. Wir dürfen uns von den reinen Ergebnissen der Meckenheimer aber nicht beeinflussen lassen. Kommen wir in unseren Rhythmus, sind auch wir nur schwer zu stoppen“, ist Buchmüller selbstbewusst und optimistisch, die mehr als ärgerliche 61:75-Auftaktniederlage gegen Düsseldorf vergessen lassen zu können.

>>>BGL-MÄDCHEN-MANNSCHAFTEN GEWINNEN

W14, Oberliga; BG Duisburg West - BG Kamp Lintfort 29:85. BGL: Musanovic 21, Jopek 12, Wiehager 12, Ansone 12, Drnovsek 9, Wellmanns 6, Spankowski 6, Schubert 4, Cvijancevic 3, Mohr, Schenker, Steinbüchel.

W16 Oberliga; Weseler TV : BG Kamp Lintfort 40:51. Musanovic 16, Kremer 13, Schmitz 4, Wellmanns 4, Masic 4, Köylü 4, Göbel 2, Lämmer 2, Okumus 2.

