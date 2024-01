BG Lintfort erwartet gegen Freunde kein Freundschaftsspiel

Kamp-Lintfort In der 2. Basketball-Regionalliga kommt der Tabellenzweite SG Bergische Löwen – gekuschelt wird aber frühestens nach dem Abpfiff

Wenn am Samstag der Tabellenzweite der 2. Basketball-Regionalliga, die SG Bergische Löwen, in der Kamp-Lintforter Glückauf-Halle zum Spiel der BG Lintfort antritt, stehen sich jede Menge Freunde gegenüber. Die Akteure beider Teams verstehen sich sehr gut neben dem Spielfeld. Doch vor allem die BGL muss diese Freundschaft für die 40 Spielminuten vergessen. Denn dem Team um BGL-Trainer Marcel Buchmüller steht das Wasser bis zum Hals. Ein Sieg muss her. Auch gegen die Kumpels vom Favoriten SG Bergische Löwen.

Und genauso agieren auch die Gäste in aller Regel in den Spielen gegen die BG Lintfort. Drei Spiele, drei Löwen-Siege. Keine Chance der BGL. Genauso sieht es im Vorfeld auch bei der Rollenverteilung in dieser Partie aus. Die Bergischen Löwen wollen am Tabellenführer TG Düsseldorf dranbleiben. Lintfort soll ihnen nicht dazwischen fuchteln. Die Lintforter hingegen würden den Löwen gerne den einen oder anderen Zahn ziehen und selber siegreich vom Feld gehen.

Vergangenes Wochenende lange gegen den Spitzenreiter TG Düsseldorf mitgehalten

Am vergangenen Wochenende konnte das Buchmüller-Team lange gegen die TG Düsseldorf mithalten, hatte hinten raus aber nicht mehr genügend Körner. „Natürlich wird es ein enorm schwieriges Spiel. Die Löwen haben unglaublich viel Qualität in ihren Reihen, sind aus der Distanz nahezu traumwandlerisch treffsicher und können auch auf viel Dynamik zurückgreifen“, analysiert Marcel Buchmüller. „Da müssen wir ansetzen und dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, unseren Gameplan aufzugeben“, beschwört der Coach sein Team.

Nun hofft Buchmüller am Samstag wieder auf mehr Personal zurückgreifen zu können. Till Achtermeier, zuletzt noch krank, könnte wieder dabei sein. Jonas Humm sollte auch langsam aber sicher zu seiner alten Stärke zurückfinden. „Uns haben in Düsseldorf am Ende die Alternativen gefehlt. Daher müssen wir auch am Samstag gut mit unseren Kräften haushalten. Das bedingt, dass wir clever und überlegt agieren und uns nicht auf ein Katz-und-Maus-Spiel einlassen dürfen“, so Buchmüller weiter.

Die BGL-Reserve steht in der Landesliga noch im Aufstiegsrennen

Im Vorfeld dieser Begegnung steht eine weitere wichtige Partie der BGL auf dem Spielplan. Die BGL II empfängt den aktuellen Landesliga-Tabellenführer BTV Ronsdorf-Graben, den die Gastgeber in der Hinrunde geschlagen haben. Die Mannschaft von BGL-Coach Marcel Kower geht als Tabellendritter in dieses Spiel und möchte dieses Kunststück unbedingt wiederholen. Das soll gleichzeitig eine Art Wiedergutmachung für die unnötige Niederlage zuletzt beim TV Goch werden, gleichzeitig aber auch für eine bessere Ausgangslage im Aufstiegsrennen sorgen. Vor dem Spiel der BGL-Reserve warten die BGL-Damen um 15.30 Uhr auf den SV Eintracht Erle zum Landesliga-Duell.

