BG Lintfort: Drei Neuzugänge mit Perspektive verpflichtet

Kamp-Lintfort. Das neue Trio beim Basketball-Regionalligisten aus Kamp-Lintfort ist zwischen 22 und 16 Jahre alt. Im Training geht es jetzt an das Feintuning.

Noch knapp fünf Wochen sind es, bis es für die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort auf dem Feld wieder um Punkte geht. Und inzwischen ist auch die heiße Phase der Vorbereitung angebrochen. Seit vergangener Woche bittet Coach Tobias Liebke seine Spieler mehrmals wöchentlich in die Halle. Bislang wurden in gemeinsamen Einheiten von erster und zweiter Herrenmannschaft die Grundlagen gelegt, nun folgt das Feintuning.

Tobias Liebke bereitet Spieler auf anstrengende Saison vor

Liebke wird seine Spieler auf eine anstrengende Saison vorbereiten müssen. Denn nach dem Saison-Abbruch im März ist die Ligagruppe der BGL nun um zwei Mannschaften auf 14 Teams angewachsen. Um möglichst schnell zur alten Ligenstärke zurückkehren zu können, hat der Verband festgelegt, dass es vier Absteiger geben wird. „Das stellt uns vor eine Herausforderung. Ausrutscher werden wir uns kaum leisten können. Denn letztlich ist der Klassenerhalt unser Ziel.“

Semih Sehovic kommt aus Essen

Nach den Rücktritten der Arrivierten Michael Schmak und Till Achtermeier sowie dem Abgang von Jamie Töps kann Liebke derweil auch drei neue Gesichter in seinem Kader begrüßen. Vom letztjährigen Regionalliga-Kontrahenten ETB SW Essen II stößt Semih Sehovic (20) zum Kader. Außerdem streift nun auch Radojica Juskovic (22), der jüngere Bruder des BGL-Akteurs Milan, das Lintforter Trikot über. Als Perspektivspieler wurde Jonas Humm (16) vom Weseler TV verpflichtet. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir mit den dreien die entstandenen Lücken gut füllen können. Natürlich geht uns durch Michael und Till enorm viel Qualität und Mentalität verloren. Aber das Team hat das Potenzial, das als Einheit auffangen zu können.“

Bei der BG Duisburg West groß geworden

Semih Sehovic ist Jahrgang 2000 und wurde in der Jugend der BG Duisburg-West groß. Für die Metropol Baskets spielte er in der Jugend- und Nachwuchs-Bundesliga und lief in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft von ETB SW Essen auf, BGL-Gegner in der Regionalliga. „Er ist flexibel einsetzbar, wird für uns als Power Forward, eventuell auch als Small Forward spielen. Seine Stärke ist, dass er viele kleine Dinge sehr gut macht, die nicht auffällig sind, aber einen großen Effekt auf unser Spiel haben können.“

Radojica Juskovic folgt seinem Bruder

Radojica Juskovic spielte in der vergangenen Saison in der Oberliga für die BG Duisburg-West und folgt nun seinem Bruder Milan zur BGL. Der 22-Jährige ist ebenfalls als Power Forward eingeplant. „Er spielt zwar auf derselben Position wie Milan, hat aber andere Stärken. Er hat einen ordentlichen Wurf und ist beweglicher. Das wird uns weiterhelfen.“

Humm weiter für Wesel

Der 16-jährige Jonas Humm gehört nun zwar ebenfalls zum Kader, wird vorerst aber noch nicht für die BGL auflaufen. Zuletzt gehörte Humm zum Jugend-Bundesliga-Kader der Metropol Baskets Ruhr, lief aber auch schon in der Herren-Bezirksliga für seinen Heimatverein Weseler TV auf. „Jonas wird bei uns erst einmal nur mittrainieren und weiter für Wesel in der Bezirksliga spielen. Wir wollen ihn langsam heranführen.“ Selbiges gilt auch für den 17-jährigen Sebastian Bachus, der in der U18 der BG Lintfort aktiv ist. „Er soll als Shooting Guard hinter Paul Krüger und Jochen Durdel herangeführt werden“, so Liebke.

Apropos Jochen Durdel: Er gehörte zwar auch schon in der vergangenen Saison zum BGL-Kader, ist aber ein gefühlter Neuzugang. Denn aufgrund eines komplizierten Handgelenksbruchs und zwei Operationen verpasste er einen Großteil der Spielzeit und will nun neu angreifen.