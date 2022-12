BG Lintfort beim klasse Aufsteiger SG Bergische Löwen

Kamp-Lintfort. Der Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort tritt bei der SG Bergische Löwen in Bergisch Gladbach an und erwartet dort kein Zuckerschlecken.

Am Samstag ist der Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort bei der SG Bergische Löwen in Bergisch Gladbach zu Gast. Es ist das erste Duell überhaupt mit dem Aufsteiger, der eine bislang überzeugende Saison spielt.

Die Grundstimmung nach dem verlorenen Spiel gegen den Tabellenführer Elephants Grevenbroich am vergangenen Samstag war durchaus zufriedenstellend. Anders als bei der Niederlage gegen den Barmer TV zwei Wochen zuvor hatten die Lintforter eine gute Leistung gezeigt und mussten der spielerischen Überlegenheit der Gäste erst im Schlussviertel Anerkennung zollen. Letztlich fiel die Niederlage dann auch etwas zu hoch aus. Nun geht es für die BGL aber darum, am Samstag die dritte Pleite in Folge zu verhindern – auch wenn diese Aufgabe wieder einmal eine äußerst schwere werden dürfte.

Eine Vorhersage ist kaum möglich

Das Team um BGL-Coach Marcel Buchmüller muss ab 20 Uhr bei der SG Bergische Löwen antreten. Der Aufsteiger ist mit derzeit fünf Siegen und zwei Niederlagen durchaus der Überraschungsvierte in der Tabelle. und möchte den Anschluss an das allerdings schon mit zwei Siegen enteilte Spitzenduo Grevenbroich und RheinStars Köln II halten.

Dabei gelangen der Spielgemeinschaft, die 2015 aus den Vereinen TV Bensberg, TV Herkenrath und TV Hoffnungsthal entstand und mit einem Schlag zu einem der größten deutschen Basketballvereine wurde, durchaus beachtliche Ergebnisse – in beiderlei Hinsicht. Zum einen konnte Ende Oktober ein deutlicher Erfolg über den Vorjahres-Meister TG Düsseldorf eingefahren werden, zum anderen setzte es im jüngsten Heimspiel vor zwei Wochen eine Niederlage gegen den Mitaufsteiger Hilden 96ers.

Bis auf zwei Teams agieren „alle auf etwa dem gleichen Niveau“

BGL-Trainer Marcel Buchmüller. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Entsprechend schwer lässt sich vorhersagen, welche Chancen sich die BGL im Bergischen Land ausrechnen kann. „Diese Ergebnisse zeigen halt auch, dass bis auf zwei Teams in der Liga eigentlich alle auf etwa dem gleichen Niveau agieren, in jedem Spiel alles passieren kann. Entsprechend müssen wir auch am Samstag wieder unsere bestmögliche Leistung abrufen, sonst wird es eine lange und frustrierende Rückfahrt mit dem Bus“, so BGL-Coach Buchmüller. Zumal die Lintforter die dritte Liga-Niederlage in Folge unbedingt vermeiden wollen, um nicht den Anschluss ans obere Mittelfeld zu verlieren.

Aktuell rangiert die BGL mit drei Siegen und vier Niederlagen punktgleich mit den Sechtem Toros, aber vor dem Konkurrenten aus Bornheim auf dem siebten Platz in der Tabelle. Um diesen Rang vor dem am kommenden Wochenende folgenden direkten Duell mit den Toros zu verteidigen, wird im Bergischen ein Sieg herausspringen müssen, da die Sechtemer als Favorit in ihr Duell mit dem Leichlinger TV gehen.

Michael Schmak ist noch fraglich

Doch aus personeller Sicht stellen sich Buchmüller noch einige Fragen. Jochen Durdel wird mit einer Knieverletzung wohl ebenso noch ausfallen wie Aaron Roschewski, dem hartnäckige Handgelenksprobleme zu schaffen machen. Ob Michael Schmak nach einer Grippeinfektion schon wieder fit genug ist, um die Reise nach Bergisch Gladbach mit anzutreten, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

„Aber egal mit welchem Kader, wir müssen einfach über 40 Minuten konzentriert auftreten, dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben und vor allem unsere Chancen nutzen. Die Ausbeute war zuletzt etwas zu dürftig, obwohl wir genügend freie Würfe kreieren konnten“, nimmt Marcel Buchmüller seine Mannschaft in die Pflicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region