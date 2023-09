BG Lintfort-Basketballer ohne Mut verpassen die Überraschung

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort lassen gegen den Favoriten TG Düsseldorf zum Saisonstart eine mögliche Überraschung sausen.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort mussten sich zum Saisonstart gegen eine dezimierte TG Düsseldorf mit 61:75 (29:41) geschlagen geben. Da war mehr drin. Doch allzu mutlos agierte das Team um BGL-TRainer Marcel Buchmüller gegen den Favoriten, mit zu viel Respekt startete der Gastgeber in die Partie. „Wir waren nervös, fahrig, haben nicht zu unserem Spiel gefunden.

Stattdessen haben wir uns das Tempo diktieren lassen und sind in der Defensive nicht mit der nötigen Intensität aufgetreten“, so Buchmüller nach der Partie. Eigentlich wollte die BGL ihre Tempovorteile ausspielen, den Ball und damit gleichzeitig die Gegenspieler in Bewegung halten. Doch dieses Vorhaben wurde nicht in die Tat umgesetzt.

TG Düsseldorf spielt ihren Stiefel in aller Seelenruhe herunter

Die TG spielte ihren Stiefel in aller Seelenruhe herunter. Götz Twiehoff und Deion Giddens, die beiden TG-Schwergewichte unter den Körben, wurden nicht gestoppt. Die Gäste bauten ihren Vorsprung aus.

Jochen Durdel sagte kurzfristig verletzt ab. Hinzu kam, dass Routinier Till Achtermeier in der 18. Minute disqualifiziert wurde – nach einer „fragwürdigen“ Entscheidung, so Buchmüller. Zwar lief es nach dem Seitenwechsel, doch die TG spielte es clever herunter.

„Diese Niederlage ist schon bitter, denn Düsseldorf war heute durchaus schlagbar. Aber wir haben einfach nicht die Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten, die uns vergangene Woche so stark gemacht hatten.“

BGL: Mellmann 17, Sengutta 12, Malesevic 11, Sehovic 7, Tiggelkamp 6, Alsfasser 2, Wittich 2, Achtermeier 2, Peltz 1, Vujanovic 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region