Bezirksliga: VfL Repelen hat Platz zwei nicht aufgegeben

Nicht wirklich zufrieden kann der VfL Repelen, der beim Moerser Hallenfußball-Stadtpokal zuletzt den fünften Platz belegt hatte, mit der ersten Halbserie in der Fußball-Bezirksliga sein. Nach einem kleinen Umbruch in der Sommerpause fehlte in der bisherigen Saison die Konstanz. Fehlende Erfahrung und zu viele Ausfälle führt Trainer Sascha Weyen als Gründe an. Dennoch hadert er mit zu vielen unnötigen Punktverlusten, hat das Saisonziel aber noch im Blick.

Zunächst einmal fällt das Fazit von Sascha Weyen aber kritisch aus: „Insgesamt bin ich nicht zufrieden. Wenn ich etwas anderes sagen würde, würde ich lügen.“ Das obere Tabellendrittel war der vor der Saison ausgegebene Zielkorridor. „Das obere Drittel wären die Plätze eins bis sechs, und da sind wir drunter“, konstatiert Trainer Weyen, stellt aber auch fest: „Diese Plätze sind aber für uns noch in erreichbarer Distanz.“

Tatsächlich könnte der Rückstand auf Platz sechs kaum geringer sein, Der VfL ist aktuell Tabellensiebter. Unmittelbar davor ist der VfB Homberg II nach Punkten und Tordifferenz gleichauf und hat lediglich mehr geschossene Tore aufzuweisen. Der fünfte Platz ist für das Weyen-Team dann allerdings schon fünf Punkte entfernt. Der Rückstand auf Relegationsplatz zwei beträgt immerhin acht Zähler.

Vier Punkte aus sechs Spielen

Dabei war der Saisonstart mit zehn von zwölf möglichen Punkten aus den ersten vier Spielen gut. Die erste Niederlage gegen Ligaprimus TSV Wachtendonk-Wankum war dann auch noch kein Beinbruch. Richtig weh tat dagegen die Phase zwischen dem siebten und dem zwölften Spieltag mit nur vier Punkten aus sechs Spielen. Nach einem Zwischenhoch konnte zum Schluss wieder keines der finalen vier Spiele 2019 gewonnen werden.

Nicht zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlaf: Repelens Cheftrainer Sascha Weyen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Dass der VfL konstant und stabil durch die Saison gehen würde, war aber wohl auch nicht zu erwarten. „Die Hälfte der Mannschaft ist noch sehr jung und unerfahren“, weiß Weyen. Der hatte außerdem vor der Saison den Kader auf wichtigen Positionen umgebaut: „Die halbe Mannschaft war neu dazu gekommen.“ Trotzdem muss der Trainer rückblickend einräumen: „Mir war klar, dass es Probleme geben würde, aber ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft.“

Die schwierigste Phase, Mitte der Hinrunde, hing dann auch mit einer gehörigen Portion Verletzungspech zusammen. „Wir hatten etliche Ausfälle“, erinnert sich Weyen an Spiele, bei denen die Liste der Spieler, die fehlten, nicht kürzer war als der Kader auf dem Spielberichtsbogen. Als ausreichendes Alibi für die etwas enttäuschende Halbjahresbilanz möchte der Trainer das aber dann doch nicht gelten lassen: „Trotzdem hätten wir nicht so viele Punkte liegen lassen dürfen.“

Während einige verletzte Spieler in der Pause Zeit haben, sich zu kurieren, werden drei Spieler nach der Winterpause nicht mehr im Repelener Kader sein. Von Mohammad Ali hat man sich einvernehmlich getrennt. Sein Ziel ist noch nicht bekannt. Felix Sauren wechselt zum SV Scherpenberg II und Fabian Pavlovic zieht es zu Fichte Lintfort II.

Zwei bis vier Neuzugänge möchte Sascha Weyen dafür holen. Offiziell ist aber noch nichts. Maurice Szczepanowski, der die gesamte Hinrunde verletzt ausfiel, könne man „praktisch als Neuzugang rechnen“.

Nach der Pause soll es dann zumindest in den Zielbereich unter den ersten Sechs zurückgehen. „Ich hätte natürlich schon gern um Platz zwei gespielt“, gibt Weyen zu, dass er auf den Relegationsplatz geschielt hat. Ob da noch etwas geht, da möchte er sich nicht festlegen: „Das ist eigentlich unrealistisch. Aber man muss einfach mal schauen. Erstmal müssen wir gut in die restliche Saison reinkommen.“

Übrigens:

In der Bezirksliga startet der VfL Repelen am 9. Februar um 15 Uhr auf der Platzanlage am Bresserberg bei der Reserve des Oberligisten 1. FC Kleve in die restliche Rückrunde.

Das erste Heimspiel im neuen Jahr steigt für die Repelener am 16. Februar um 15 Uhr gegen den aktuellen Tabellenzweiten VfL Tönisberg.