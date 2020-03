Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga hat der Tabellenzweite VfL Tönisberg am Sonntag den Abstiegskandidaten SV Budberg zu Gast.

Der Tabellenzweite VfL Tönisberg spielt am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga um 15 Uhr beim Vorletzten SV Budberg. Allerdings warnt VfL-Trainer Andreas Weinand vor den Gastgebern: „Budberg steht zu unrecht da unten. Sie sind deutlich stärker. Auch Trainer Tim Wilke kenne ich schon lange und er ist ein Taktikfuchs.“ Entsprechend gilt für die Tönisberger volle Konzentration: „Wir werden sie nicht unterschätzen. Das wird ein schweres Spiel. Wir sind natürlich in der Favoritenrolle und die nehmen wir auch an.“ Nach zuletzt angespannter Situation wird es in Tönisberg „personell langsam besser“, wie Weinand berichtet. So sind außer Mehmet Ügüdür, Nico Jeegers und dem langzeitverletzten Philip Stürz alle Ausfälle zurück. Weinand konstatiert aber auch: „Bei den drei genannten sind natürlich wichtige Spieler dabei.“ Auf Budberger Seite hat Thomas Klüppel seine Sperre abgesessen. Auch Benedikt Franke kann wieder spielen.

SV Budberg enttäuscht und zufrieden

Die Budberger unterlagen unter der Woche knapp und durchaus unglücklich beim Tabellendritten SF Broekhuysen mit 0:1. „Es bleibt ein Mix aus Enttäuschung und aufgrund der Leistung auch Zufriedenheit, aber klar ist auch, dass wir uns Nichts davon kaufen können“, sagt Trainer Tim Wilke, der sogleich den Blick auf Tönisberg richtet: „Es wird nicht leichter. Nach dem Tabellendritten kommt jetzt der Tabellenzweite. Tönisberg ist gut drauf. Aber für uns gilt, dass wir uns in keinem Spiel klein machen müssen und keinen Millimeter weniger gehen dürfen als in Broekhuysen. Dann machen wir auch unsere Punkte.“

Zeitgleich empfängt der VfL Repelen den GSV Moers zum Stadtderby. Aus drei Spielen holte Repelen bisher in diesem Jahr sieben Punkte. „Wir wollen den Lauf den wir haben mitnehmen und versuchen gegen den GSV fortzusetzen“, sagt Trainer Sascha Weyen folglich, fügt jedoch an: „Der GSV hat nach der bisherigen Saison etwas wiedergutzumachen und hat zuletzt den ersten Schritt gemacht. Das wird sicher nicht leicht. Aber wir sind auch gut drauf. Unser Ziel ist weiterhin im oberen Drittel zu bleiben und dort so hoch wie möglich zu klettern. Dafür müssen wir weiter punkten.“ Fehlen werden beim VfL Tolga Günes und Okan Mete Yilmaz. Außerdem fehlte Izzettin Kuci die gesamte Woche über krank und wird höchstens auf der Bank sitzen können. Fraglich ist noch der angeschlagene Oguzhan Alemdar. Beim GSV fehlen der Langzeitverletzte Tobias Kästner, sowie Gerrit Janowsky und Kevin Reiser (beide privat). Hingegen ist Christian Zeiler wieder ins Training eingestiegen und wird zeitnah wieder zur Verfügung stehen.

FC Meerfeld wieder ohne fünf Spieler

Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Jahresstart gewannen die Grafschaften zuletzt mit 5:0 gegen Borussia Veen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und den Bock umgestoßen“, lobt Trainer Thorsten Schikofsky. Mit Blick auf das Spiel gegen Repelen sagt er: „Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber es ist ein Derby und da freut man sich immer drauf. Nach dem Sieg gegen Veen haben wir auch wieder Selbstvertrauen und werden versuchen, etwas zählbares mitzunehmen.“

Der FC Meerfeld muss derweil zur DJK Twisteden. Dort muss Trainer Thomas Geist ohne Jesko Dezelak, Julian Pelz, Jan Pimingstorfer, Timothy Mathew und den gesperrten Jonathan Brilski auskommen. „Bei unserem sowieso kleinen Kader wird es da natürlich eng“, gibt Geist zu, gibt sich aber kämpferisch: „Jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir müssen gucken, dass wir auch auswärts punkten. Dazu müssen wir konzentriert spielen, so dass wir in Twisteden etwas mitnehmen, wenigstens einen Punkt.“

SV Sonsbeck II unterliegt Tabellenführer

Außerdem spielt der VfB Homberg II um 15.15 Uhr gegen den SV Straelen II. Die Homberger konnten in diesem Jahr noch keinen rechten Rhythmus aufnehmen. Erst ein Spiel absolvierten Sunay Acar und seine Mannschaft und das 7:0 gegen den FC Aldekerk ist auch schon wieder drei Wochen her. Mit Straelen II kommt der seit der Winterpause deutlich verstärkte Tabellenletzte.

Das letzte Spiel des Tages bestreitet außerdem der SV Schwafheim daheim gegen die SF Broekhuysen um 15.30 Uhr. Nach dem Sieg in Straelen gilt es für Trainer Manfred Wranik und sein Team an diese Leistung anzuknüpfen, um auch gegen den Tabellendritten etwas Zählbares zu holen.

Übrigens:

Der SV Sonsbeck II hat das Nachholspiel bei Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum mit 1:4 (1:2) verloren. Am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Aldekerk weiter.

Nach zehn Minuten hieß es dabei sogar 1:0 für Sonsbeck durch Nils Theunissen. Doch Cristian Voicu (20.), Markus Müller (29.) und Maik Noldes (52.) drehten die Partie. Ein Eigentor von Norman Kienapfel sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Trainer Johannes Bothen: „Der Heimsieg geht in Ordnung, aber das Ergebnis ist um ein Tor zu hoch ausgefallen.“ Am Sonntag um 15.15 Uhr gegen den FC Aldekerk sind wieder Philipp van Huet und Lukas Maas mit dabei. Fraglich ist noch Max Gießen.