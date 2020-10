Bezirksliga: Freitagderby in Schwafheim, Xanten verliert 0:4

Moers. In der Fußball-Bezirksliga erwartet der SV Schwafheim am Freitagabend um 20 Uhr den VfL Repelen zum Moerser Lokalduell auf Asche.

Doppelt wichtig für beide Moerser Klubs ist das Freitag-Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Schwafheim und dem VfL Repelen. Naturgemäß geht es im Stadtduell, das um 20 Uhr angepfiffen wird, um viel Prestige. Außerdem sind beide Teams nach Niederlagen unter Zugzwang. „Wenn wir an den oberen Plätzen schnuppern wollen, müssen wir eine Antwort auf die Niederlage gegen Veen geben“, betont Repelens Teamchef Sascha Weyen. SVS-Trainer Manfred Wranik sagt indes nur: „Wir müssen irgendwann mal punkten.“

Repelen geht als Tabellenfünfter freilich als Favorit in das Spiel gegen den noch sieglosen Vorletzten. „Wir tun uns in Schwafheim auf Asche traditionell schwer“, erinnert sich Sascha Weyen an unangenehme Spiele: „Der SVS konnte noch so einen schlechten Lauf haben, gegen uns waren sie immer voll da.“

Weyen drohen dabei mit Hendrik Bornschein und Niklas Rennen zwei seiner drei Torhüter auszufallen: „Wenn beide passen müssen, wird wohl ein Torwart aus der zweiten Mannschaft auf der Bank sitzen. Im Tor hat Björn Kuhlmann seine Sache zuletzt aber gut gemacht.“

Außerdem werden wohl die beiden Verteidiger Christian Blessing und Linus Neukirchen, sowie Mittelfeldmann Moustapha Abou-Soueid ausfallen. Bei Schwafheim werden mit Marius Dyka, Lars Dickmann und Robin Morawa drei Spieler aus der Offensive fehlen. Mit Jens Dickmann und Danilo Serra sind zwei Verteidiger gegen Repelen wieder dabei.

TuS Xanten hält bei Viktoria Goch nur eine Halbzeit mit

Bei Viktoria Goch setzte es für Fußball-Bezirksligist TuS Xanten am Donnerstagabend im Nachholspiel die befürchtete Niederlage. Der Aufsteiger unterlag im Nachholspiel mit 0:4 (0:1).

Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Aufstiegsfavorit Goch ging in der zehnten Minute per Freistoß von Levon Kürkciyan in Führung. Xanten hielt gut mit. Das 2:0 von Marius Alt in der 49. Minute war für die Gäste ein denkbar unglücklicher Start in die zweite Halbzeit. Nils Rix (68.) und nochmal Kürkciyan (88.) legten nach.

„Goch bleibt für mich die Ausnahmemannschaft in der Liga“, sagte Xantens Trainer Thomas Dörrer, fand aber nicht, dass der Unterschied über die gesamte Zeit so deutlich war: „In der ersten Halbzeit war das gar nicht so, sondern erst hinten heraus.“