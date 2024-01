Beste Torhüterinnen der 2. Liga bleiben beim TuS Lintfort

Kamp-Lintfort Laura Graef und Norah Kothen, die beiden herausragenden Torhüterinnen der 2. Frauenhandball-Bundesliga, bleiben beim TuS Lintfort.

Die Zweitligahandballerinnen des TuS Lintfort haben für ein weiteres Jahr einen immens wichtigen Schritt in der Defensive gemacht. Der Verein hat mit seinen beiden herausragenden Torhüterinnen Laura Graef und Norah Kothen für ein weiteres Jahr die Verträge verlängert. Laura Graef ist mit 28 Jahren die Erfahrene, wobei ihr in Sachen Können und Leistung die 18-jährige Laura Graef in nichts nachsteht. Im Gegenteil: Die beiden Top-Torhüterinnen ergänzen sich auf dem Feld optimal, verstehen sich auch privat richtig gut.

„Ich freue mich, dass die beiden bleiben“, strahlt dann auch Lintforts Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Laura und Norah bilden ein perfektes Gespann, das statistisch das beste der 2. Liga ist. Und die Leistungen der beiden sind für das Team unverzichtbar. Norah und Laura verstehen sich bestens und unterstützen sich so perfekt, dass ich sogar als Trainerin verblüfft bin, wie gut das funktioniert“, ist für Grenz-Klein das Verhältnis der Spielerinnen einer der Hauptgründe für deren Leistungen.

Borussia Dortmund hat als Partner bei Kothens Zweifachspielrecht schnell zugestimmt

„Schön ist auch, dass Borussia Dortmund Handball als Partner bei Norahs Zweifachspielrecht schnell zugestimmt hat, dass wir die Juniorennationalspielerin weiterhin ausbilden dürfen. Norah ist ein echter Gewinn für uns“ sieht Grenz-Klein bei der 18-Jährigen einiges an Potenzial. Die Partnerschaft mit Dortmund trägt schon seit Jahren Früchte beim TuS, auch wenn dabei stets auch ein kleines Damokles-Schwert über der Absprache schwebt. Denn wenn bei Dortmund die Torhüterinnen ausfallen und sie Norah Kothen benötigen, hätte die Borussia immer ersten Zugriff. „Das ist ganz normal“, bleibt TuS-Chef Ulrich Klein dennoch ruhig. Denn träte dieser Fall ein, könne sich Norah Kothen in Dortmund nicht festspielen, sondern jeder Zeit zurückkommen zum TuS. Das ist ein Vorteil des Zweifachspielrechts.

... genau wie Kollegin Norah Kothen. Foto: NRZ

Zu ihrer Verlängerung sagt Laura Graef: „Ich habe erneut verlängert weil ich beim TuS Leistungshandball, Job und Familie optimal kombinieren kann. Zudem macht es mir im Duo mit Norah, auch aufgrund unserer so unterschiedlichen Spielweisen, unglaublich viel Spaß. Ich glaube zusammen können wir das Optimalste für die Mannschaft rausholen“.

„Ich hoffe einfach, dass ich mir weiterhin einige Bewegungen und Torwartaktionen von ihr abschauen kann“

Und Norah Kothen ergänzt: „Der TuS überzeugt für uns junge Spielerinnen nicht nur mit der Chance, Erfahrungen in der zweithöchsten, nationalen Spielklasse zu sammeln, sondern auch mit einer guten Kooperationsfähigkeit, welche sich in einer sicheren Absprache zwischen Lintfort und dem BVB zeigt, wofür ich sehr dankbar bin. Zudem schätze ich auch das Vertrauen von Betty, was sich in den bisherigen Einsatzzeiten widerspiegelt, obwohl Laura bisher eine fabelhafte Saison spielt. Wir beide kommen sehr gut aus und ich hoffe einfach, dass ich mir weiterhin einige Bewegungen und Torwartaktionen von ihr abschauen kann.“

Zum Stand der Kaderplanung sagt Ulrich Klein, dass die Gespräche mit der bestehenden Mannschaft soweit abgeschlossen seien. Natürlich würden die Abgänge von Prudence Kinlend und Lena Heimes – wie berichtet – schmerzen, doch sei der TuS Lintfort bereits auf einem guten Weg, diese Lücken zu schließen. „Wobei solch eine Spielerin wie Prudence Kinlend findet man auch nicht jeden Tag“, kennt Klein die Qualitäten der Rückraumspielern ganz genau. „Wir sichten momentan weiter, vereinbaren Probetrainings“ und die Lintforter würden auch schon gerne die ersten Früchte der Kooperation mit dem TV Aldekerk ernten. Das alles sei derzeit in Arbeit, versichert der TuS-Chef.

