Bela Lehnen holt sich den U18-DM-Titel im Voltigieren

Am Niederrhein. Bei der U18-DM der Voltigierer holt sich der Moerser Bela Lehnen den Titel und mit der Rheurdterin Luana Thämmig die Vizemeisterschaft im Team.

Da hat der Moerser Bela Lehnen in seinem letzten Junioren-Jahr bei den Deutschen Jugend-Meisterschaft der Voltigierer im brandenburgischen Münchehofe noch einmal einen rausgehauen. Der noch 17-jährige amtierende Junioren-Europameister ließ sich auch bei der DM nicht die Butter vom Brot nehmen, sicherte sich mit einer deutlichen Wertnote von 8,318 den Titel.

Gemeinsam mit der 15-jährigen Rheurdterin Luana Thämmig, mit der er am Landesstützpunkt des Landesverband Rheinland im 1. Juniorteam des Voltigiervereins Köln Dünnwald aktiv ist, wurde er mit dem gesamten Kölner Team auch noch Deutscher Vizemeister. Außerdem kam Luana Thämmig im Einzel in einer starken, 46-köpfigen Starterriege noch auf den zwölften Platz. Während Lehnen ab der kommenden Saison bei den U21-Voltigierer starten wird, gehört Thämmig in der U18-Altersklasse offensichtlich die Zukunft.

Früh die Weichen auf Sieg gestellt

Das 1. Juniorteam vom VV Köln-Dünnwald mit Luana Thämmig (links), Larina Herpertz und Bela Lehnen. Foto: Julian Spilker

Das sechsköpfige Kölner Team, um die Trainerinnen Corinna und Alexandra Knauf, die wie Sarah Krauß auch noch Longenführerin ist, den Physiotherapeuten und den drei Wallachen Ecuador genannt Ecki für die Mannschaft, Formel 1 genannt Urmel für Lehnen und Max für Thämmig reiste frühzeitig an, um auf fremden Geläuf Tiere und Menschen unter Wettkampfbedingungen in der ungewohnten Halle mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

Bela Lehnen stellte die Weichen gleich mit seinem Pflichtdurchgang auf DM-Sieg. Dabei sind Pflichtelemente in festgelegter Reihenfolge gefordert. Auf Platz eins liegend ging es für ihn zwei Tage später in Kür. Dazwischen standen noch die Pflichtdurchgänge für die Mannschaft und für Luana Thämmig im Einzel auf dem Programm. Thämmig musste am gleichen Tag wie Lehnen noch ihre Kür zeigen, bevor am vergangenen Sonntag der finale Durchgang anstand.

Platzierungen eindrucksvoll bestätigt

Dabei bestätigten Lehnen und die Mannschaft eindrucksvoll ihre Platzierungen, und Thämmig machte von Rang 16 aus noch einmal vier Plätze gut.

„Es war für mich eine sehr schöne und erfolgreiche Abschlusssaison im Juniorbereich, Höhepunkte hierbei waren natürlich der EM-Titel im Sommer diesen Jahres, der gerade gewonnene Titel des Deutschen Meister Einzel und Vizemeistertitel bei den Gruppen“, zog Bela Lehnen eine positive Bilanz.

„Eine Saison in der man Landesmeister sowie Deutscher Vizemeister geworden ist und im Einzel eine Platzierung in Schlagweite zu den Top Ten belegt hat, macht Lust auf mehr“, meinte schließlich auch Luana Thämmig nach den nationalen Titelkämpfen. Sie wird wohl noch drei Deutsche Meisterschaften in der U18 erleben.

