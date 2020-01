Beim TuS Lintfort gibt der Primus seine Visitenkarte ab

Die Spielerinnen des TuS Lintfort sind richtig froh, diesmal einfach nur die Sporttasche zu packen und kurz darauf vor der Tür der heimischen Eyller-Sporthalle zu stehen. Der Aufwand der vergangenen Wochen seit Jahresbeginn war ziemlich zeitintensiv, stressig, mit vielen abgerissenen Kilometern auf dem Tachometer.

Die Trips hintereinander nach Harrislee, Buchholz-Rosengarten und zuletzt Zwickau haben ihre Spuren hinterlassen. Die Zweitliga-Handballerinnen mussten jeweils mit enttäuschten Gesichtern und leeren Händen zurückreisen.

Hochkarätige Konkurrenz

Nun aber steht endlich mal wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Aber der kommende Gegner verfügt über eine noch größere Strahlkraft, als die zuvor schon hochkarätige Konkurrenz. Der TuS Lintfort erwartet den Tabellenführer SV Union Halle-Neustadt. Der Anpfiff ertönt Samstag, um 17.30 Uhr.

Die Gäste sind wohl das heißeste Eisen im Aufstiegsrennen. Das Aufgebot ist gespickt mit Top-Spielerinnen. Den klangvollsten Namen trägt Saskia Lang. Die ehemalige Nationalspielerin ist mit allen „Wassern“ gewaschen, kann ihr Rückraumspiel nach wie vor mit einer enormen Qualität ausfüllen, ganz zu schweigen von ihrer schlichten Wurfkraft.

Aber Saskia Lang ist nur ein Mosaiksteinchen in einem durchweg ausgeglichen besetzten Kader. Halle-Neustadt verfolgt klare Ziele, will unter allen Umständen in die 1. Bundesliga aufsteigen und dafür muss das Personal halt stimmen.

Der Gast bringt eine unglaubliche körperliche Präsenz auf das Spielfeld. Diese Vorzüge von Kraft und Athletik kommen vor allem in der Verteidigung zum Tragen. Das Team bevorzugt regelmäßig eine ganz defensive Variante, mit einer übergeordneten Aggressivität in den Zweikämpfen.

Üble Klatsche gegen Zwickau

Aber Halle-Neustadt (29:3 Punkte). ist natürlich auch schlagbar. Der Verein kassierte erst unlängst beim Mitstreiter um den Aufstieg, BSV Sachsen Zwickau, eine ganz üble 26:34-Klatsche. Und Union musste in dieser Partie eine weitere, bittere Pille schlucken: Eine ihrer Besten, Kapitänin und Torschützin Sophie Lütke, riss sich während des Spiels das Kreuzband und fällt nun für den Rest der Saison aus.

„Wir sind ganz klarer Außenseiter“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Der Tabellenführer reist schon mit einer tollen Qualität im Kader an. Wir müssen unbedingt im Angriff eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legen. Insbesondere unser Rückraum hat diesmal viel Verantwortung zu schultern, sollte kreativ und schlau in Erscheinung treten.“

Für die Gastgeberinnen ist wichtig, viel Tempo in das Passspiel zu bekommen, um die Union-Defensive in Bewegung zu bringen.

>>>PERSONELLES

Der TuS Lintfort muss weiterhin auf seine torgefährliche dänische Spielmacherin Mie Norup-Isaksen aus beruflichen Gründen verzichten.

Auf der Torhüterposition gibt es bekanntlich einen Tausch: Sabrina Romeike gehört nicht mehr zum Aufgebot. Die 23-Jährige hat ihr Lehramtsstudium beendet und zieht zurück in ihre Heimat Freiburg. Daher bildet ab sofort „Rückkehrerin“ Marie Groetelaes das neue Torhütergespann mit Laura Graef.