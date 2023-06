Beim TC Moers 08 steht noch eine weiße Weste auf dem Spiel

Moers. Die Damen 40 sind bereits aus der Regionalliga abgestiegen, aber eine Spielerin steht noch makellos da. Herren 55 können alles klar machen.

Zum letzten Mal treten die Herren 55 des Tennisclub Moers 08 in der laufenden Regionalliga-Spielzeit zu Hause an. Am Samstag um 13 Uhr treffen sie an der Filder Straße auf den THC Münster. Beide Teams brauchen noch einen Sieg aus den verbleibenden zwei Begegnungen, um die Klasse sicher zu halten. „Uns würden wahrscheinlich auch zwei knappe Niederlagen reichen. Lieber wäre es uns aber natürlich, wenn wir am Samstagabend durch wären“, wünscht sich 08-Mannschaftsführer Markus Bühlen den vierten Sieg. Frank Lewen und Wolfram Gerber fallen aus. Im Einzel sollen Bernd Lenten, Klaus Weskamp, Dietmar Janssen, Jan Kadelke, Markus Bühlen und Michael Faber für den TC 08 aufschlagen. Rigo Thiel wird sich zudem für einen Doppel-Einsatz bereit halten.

Damen 40 verspüren keinen großen Druck mehr

Schon vor dem letzten Spiel stehen die Damen 40 des TC Moers 08 als Regionalliga-Absteiger fest. Am Samstag um 13 Uhr treten sie beim punktgleichen ETB Schwarz-Weiß Essen an. Großen Druck spüren die Moerserinnen nach einer unglücklich verlaufenen Spielzeit, die von zahlreichen personellen Problemen geprägt war, also nicht mehr. „Wir haben uns jetzt vorgenommen, zumindest der beste unter den drei Absteigern zu werden“, sagt Mannschaftsführerin Bärbel Becker. Sie selbst kann aufgrund einer Fußverletzung nicht antreten, zudem fehlt Petra Theuring erneut aus privaten Gründen. Nicole Koch könnte ihren „persönlichen Durchmarsch“ perfekt machen, denn aktuell hat sie eine makellose 6:0-Bilanz im Einzel vorzuweisen.

