Beim Donkenlauf geht der Kampf um den Gesamtsieg weiter

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn wird am 17. Juni der dritte Wertungslauf der Enni-Laufserie ausgetragen. Für dem Donkenlauf sind noch Meldungen möglich.

Die Hälfte ist bereits rum, zwei kommen noch: Am Samstag, 17. Juni, starten die Teilnehmer der 8. Enni-Laufserie in ihren dritten Wertungslauf. Diesmal geht es nach Neukirchen-Vluyn. Der 21. Donkenlauf führt die Sportler durch die Felder der einzigartigen Donkenlandschaft, die den Niederrhein an dieser Stelle prägt. In der Laufserie hat die „ENNI Energie & Umwelt Niederrhein“ vier traditionelle Volksläufe zum einem der größten Breitensportevents in der Region zusammengefasst. Mehr als 350 Läuferinnen und Läufer sind dabei als Serienläufer in den verschiedenen Wettbewerben am Start. Darunter ist auch ein eigenes 24-köpfiges Enni-Laufteam. Insgesamt treten bei den vier Einzelläufen rund 5.000 laufbegeisterte Niederrheiner an, tausende Besucher säumen dabei alljährlich die Strecken.

Start und Ziel des Donkenlaufs befindet sich am Schulzentrum unweit des Freizeitbades in Neukirchen-Vluyn. Der erste Startschuss fällt in der Kids-Serie um 13.40 Uhr. Hier liegen im Zwischenergebnis Johanna Blißenbach vom RV Blücher Sevelen bei den Mädchen und Peter Giesen vom Moerser TV auf den ersten Plätzen.

Liv Schwarzer liegt vorne

Auf die Fünf-Kilometer-Runde starten um 15.15 Uhr bei den Frauen Liv Schwarzer vom Moerser TV in der Youngsterserie und Dory Mohr vom Ayyo Team Essen in der Masterserie sowie bei den Männern Luca Uzkureit aus Wesel in der Youngsterserie und Andre Winnen von den Lauffreunden HADI Wesel in der Masterserie von der Pole-Position.

Der Zehn-Kilometer-Hauptlauf in Neukirchen-Vluyn startet um 16.30 Uhr. Führende der Zwischenwertung sind hier bei den Frauen Judith Gottwald vom LV Marathon Kleve in der Youngsterserie und Ulrike Zeitz vom Kevelaerer SV in der Masterserie sowie bei den Männern Marc-André Ocklenburg von der LG Alpen in der Youngsterserie und Hakan Demirkiran vom Ayyo Team Essen in der Masterserie.

Saisonfinale in Xanten

Wer sich die Gesamtwertung in der Enni-Laufserie am Ende sichert, entscheidet sich nach dem Donkenlauf erst beim Saisonfinale in Xanten. Dort verspricht der 28. Citylauf Xanten am 15. September als Abendlauf durch die historische Altstadt wieder ein ganz besonderes Flair.

Eine Anmeldung zur beliebten Laufserie ist naturgemäß nicht mehr möglich. Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich aber natürlich bei dem jeweiligen Veranstalter noch zu den Einzelläufen in Neukirchen-Vluyn und Xanten anmelden. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter www.enni-laufserie.de.

