Beim 1. FC Lintfort ziehen gegen SC St. Tönis alle super mit

Kamp-Lintfort Die Landesliga-Fußballer vom 1. FC Lintfort verlieren erstes Testspiel in 2024 gegen Oberligist SC St. Tönis 2:4, halten aber dagegen.

Für die Landesliga-Fußballer des 1. FC Lintfort gab es zwar im ersten Testspiel des Jahres gegen den Oberligisten SC St. Tönis eine 2:4 (2:3)-Niederlage, doch der FC zeigte sich schon in einer richtig guten Frühform. So war Trainer Meik Bodden auch mit der Partie insgesamt zufrieden.

„Alle ziehen gut mit, wir haben super dagegengehalten. Wenn wir mit dieser Einstellung so weiterspielen, sind wir auf dem richtigen Weg. Die Niederlage hätte um ein Tor weniger ausfallen können, da wir in der zweiten Halbzeit auch noch zwei sehr gute Chancen hatten“, zog Bodden nach der Partie seine Bilanz. Und Co-Trainer Moritz Bergmann ergänzte: „Vor allem in den zweiten 45 Minuten haben wir kaum noch was an Chancen zugelassen und das 2:4 fiel praktisch in der Schlussminute.“

1. FC Lintfort kann durch Plum und Ortstadt zweimal ausgleichen

Da war es dann Dario Gerling, der mit seinem Treffer alles klar machte. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste durch Daiki Kamo mit 1:0. Doch davon zeigten sich die Lintforter nicht geschockt, kamen nur vier Minuten später zum 1:1-Ausgleich durch Luca Plum. Und auch auf das 2:1 des Teams aus St. Tönis durch David Piotr Wieczorek (21.) hatten die Gastgeber eine Antwort. Florian Ortstadt glich nach 28 Minuten zum 2:2 aus.

Durch Kamos zweitem Treffer gingen die Gäste zum dritten Mal in Führung (32.). Doch dann entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe, bei denen die Lintforter sich auch einige gute Chancen erspielen konnten. Ein Treffer wollte für dem klassentieferen Gastgeber nicht mehr gelingen.

1. FC: Hüpen (46. Varlemann), Bugra Arslanboga (46. Sonnabend), Vizuete Mora (61. Hoffmeister), Bora Arslanboga, Karaca (46. Cengiz), Leslie Rume (46. Sprenger), Ehis (46. Kapuscinski), Hasse, Plum (46. Kevin Bodden), von Radecke, Ortstadt.

