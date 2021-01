Bei Landesligist TuS Fichte Lintfort liegt einiges im Argen

Kamp-Lintfort Im Sommer soll bei Fußball-Landesligist Fichte Lintfort ein neuer Trainer her. Dabei liegt intern einiges im Argen. Ein Kommentar.

Kamp-Lintfort. Seit zweieinhalb Monaten rollt bei TuS Fichte Lintfort der Ball nicht mehr. Und doch ist die sportlose Zeit beim Landesligisten irgendwie unruhig. Die vom Vorsitzenden Gerd Wahle offiziell ins neue Jahr verschobene Trainerfrage scheint dem Vernehmen schon geklärt. Allerdings nicht so, dass aktuell auch wirklich Klarheit herrscht bei den Beteiligten an der Franzstraße.

Es sorgt jedenfalls für Verwunderung, dass der mögliche neue Trainer für Fichte bereits die Suche nach neuen Spielern aufgenommen hat – obwohl der alte Trainer offiziell mit der Kaderplanung für die Saison 2021/22 beauftragt worden scheint. Das wirkt verdächtig so, als würden die Entscheider in Lintfort nicht an einem Strang ziehen.

Der sportliche Erfolg ist übersichtlich

Nun kann man trefflich darüber streiten, ob die Verantwortlichen auf eine dritte Saison mit Volker Hohmann als Coach setzen sollten. Bisher lief die Zusammenarbeit unrund. Hohmann ist zwar ein Fußball-Fachmann, dem in Sachen Training und Taktik kaum einer in der Landesliga etwas vormachen dürfte. Der sportliche Erfolg in zwei von Corona zerlegten Spielzeiten ist dagegen sehr übersichtlich.

Die spielerisch höhere Qualität, die das Team seit Sommer vorzuweisen hat, spiegelt sich nicht im Punktestand wider. Fichte steckt erneut im Abstiegskampf. Der Abgang von drei Leistungsträgern im Oktober und in der Winterpause spielt bei der Bewertung natürlich auch eine Rolle.

Personalie Ortstadt ist dem Trainer nicht vorzuwerfen

Dabei ist dem Trainer gerade in der Personalie Florian Ortstadt kaum etwas vorzuwerfen. Der bekanntermaßen eigenwillige Torjäger untergrub mit seinem Verhalten nach einer Auswechslung im Heimspiel gegen den RSV Praest die Autorität des Coaches, zeigte sich nach dem Streit und einer folgenden Suspendierung auch nicht mehr kompromissbereit und zog die Flucht zur SV Hönnepel vor.

Für Ruhe sorgte die Trennung intern aber keineswegs. Weitere Spieler kochen dem Vernehmen nach ihre eigene Suppe. Ob das Rezept immer auch mit Landesliga-Ansprüchen im Einklang steht? Dass jedenfalls dem Trainer nicht der Rücken gestärkt wurde und wird, ist mehr als nur ein Versäumnis. Es ist ein Zeichen für zweierlei: Entweder sehen die Verantwortlichen nicht die Probleme in der Kabine. Oder sie wollen sie nicht sehen.

Es wird neue Angebote für den Trainer geben

In beiden Fällen steht der Trainer öffentlich irgendwann allein auf der Lichtung. Was der sportlichen Arbeit von Volker Hohmann wahrlich nicht gerecht wird. Immerhin: Sollte es mit dem Trainerwechsel so kommen wie berichtet, wird Hohmann eine neue Stelle finden. Seine Fußball-Kompetenz wird am Niederrhein geschätzt, im Übrigen auch über die Landesliga hinaus.