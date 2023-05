Bei der BG Lintfort hat es für Platz neun nicht gereicht

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort peilen einen einstelligen Tabellenplatz zum Saisonende an. Doch daraus wird am Ende nichts.

Die BG Lintfort wollte durch einen Sieg bei Südwest Baskets Wuppertal die Basketball-Zweitregionalliga-Saison als Tabellenneunter beenden. Doch mit der 71:82 (44:45)-Niederlage wurde daraus nichts. Die BGL ist in der Endabrechnung nach der achten Niederlage in Folge Zehnter in der Liga. Zwei Siege holte das Team um BGL-Trainer Marcel Buchmüller, sieben in der gesamten Spielzeit. Genug für einen souveränen Klassenerhalt – mehr aber auch nicht.

Die bei den lange in Abstiegsgefahr schwebenden Wuppertalern begann für die Gäste gut. Jochen Durdel war von Beginn an treffsicher, machte in den ersten Minuten vier Dreipunktwürfe, überraschte die Gastgeber damit. Aber nur kurz.

Wuppertal liegt zur ersten Viertelpause mit 20:25 hinten

Bis zur ersten Viertelpause lagen die nur mit 20:25 hinten und übernahmen im zweiten Abschnitt das Kommando. Die Partie verlief nun ausgeglichen. Die Lintforter ließen den Gegner nicht davonziehen. So ging es mit einem Punkt Rückstand beim 44:45 in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Teams nichts. Während die BGL bemüht war, in der Defensive kompakter zu stehen, keine einfachen Treffer zu kassieren, nutzte Wuppertal seine Möglichkeiten. So ging es schließlich mit nur drei Punkten Rückstand in den Schlussabschnitt. Ein Zeitpunkt, der die BGL-Akteure zuletzt nicht gut aussehen ließ. Und erneut reichte die Puste nicht, um noch eine Schippe draufzulegen.

Lücken in der Defensive

Die Aktionen wurden nun unkonzentrierter, die Lücken in der Defensive größer. Die Wuppertaler nutzten das eiskalt aus, konnten sich immer weiter von der BGL absetzen – am Ende vorentscheidend.

Lintforts Coach Marcel Buchmüller war nach der Partie natürlich geknickt, jedoch nicht allzu enttäuscht. „Es haben sich die altbekannten Probleme am Ende wieder gezeigt. Uns fehlen einfach die körperlichen Voraussetzungen, um am Ende noch die letzten Prozent aus uns herauszuholen. Daran werden wir in der Sommerpause konsequent arbeiten, um in der kommenden Saison deutlich mehr Luft zu haben. Letztlich haben wir auch heute eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Aber seit ein paar Wochen ist die Luft auch spürbar raus. Wir müssen unseren Fokus jetzt neu ausrichten und werden dann wieder angreifen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region