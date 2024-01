Basketballer der BG Lintfort versagen an der Freiwurflinie

Auch in der Niederlage gegen Sechtem gab es einen Lichtblick: Cem Karakaya kommt langsam in Form.

Kamp-Lintfort Obendrein verschlafen die Zweitregionalliga-Basketballer aus Kamp-Lintfort bei den Sechtem Toros den Spielbeginn und verlieren.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort mussten sich auswärts bei den Sechtem Toros geschlagen geben. Nach einem erneut verschlafenem Start reichen am Ende die Kräfte nicht, um eine Aufholjagd erfolgreich abzuschließen. So gab es letztlich eine 73:80 (36:45)-Niederlage beim punktgleichen Tabellenvorletzten.

Ein Grund für den misslungenen Hinrunden-Abschluss stand für BGL-Trainer Marcel Buchmüller unmittelbar nach dem Abpfiff der Partie bei der SG Sechtem fest: „Freiwürfe, Freiwürfe, Freiwürfe.“

Nur 15 von 32 Freiwürfen landen im Ziel

Nur 15 von 32 Versuchen konnten die die Gäste aus Kamp-Lintfort in diesem Spiel am Samstagabend im Ziel unterbringen. Und diese verpassten Chancen auf einfache Punkte sollten sich am Ende rächen. Lintfort verpasste es, sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste sehr „rostig“, wie es Buchmüller ausdrückte. Zwar holte die BGL die ersten Punkte, lief danach aber stets einem Rückstand hinterher. Die Toros traten gewillt und motiviert auf, agierten physischer und zielstrebiger. Bereits mit einem zweistelligen Defizit aus Sicht der BGL ging es in den zweiten Abschnitt (14:24).

Verdienter Rückstand zur Halbzeitpause

„Wir haben zunächst viele Dinge nicht so umgesetzt, wie wir sie vorher besprochen hatten. Das haben wir dann im Verlauf der Partie aber nach und nach korrigieren können, entsprechend besser wurden wir auch“, so Buchmüller. Doch Sechtem ließ nicht nach, hatte etliche Antworten auf gelungene BGL-Aktionen parat. Die Konstanz fehlte im Spiel der Gäste, entsprechend ging es mit einem verdienten Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach der Pause dominierte die BGL die Partie, holte Punkt für Punkt auf. Vor dem Schlussabschnitt war die BGL beim 57:58 in Reichweite. Aber: „Schon in dieser Phase haben wir einfach viel zu viele Punkte an der Freiwurflinie liegengelassen.“ Nach gutem Start in den Schlussabschnitt mit einer erstmaligen Führung war aber Feierabeend. „Doch warum auch immer haben wir dann plötzlich aufgehört, die Dinge zu tun, die funktioniert haben“, haderte der Coach.

Cem Karakaya ist auf dem Weg zu seiner alten Form

Cem Karakaya scheint allerdings zu seiner alten Form zu finden. Als Ersatz für die verletzt fehlenden Mark Sengutta und Kerem Kanbir „hat er es heute überragend gemacht, uns viele Impulse gegeben. Dafür sind leider zu viele andere heute unter ihren Möglichkeiten geblieben“, so Buchmüller.

Samstag beginnt die Rückrunde mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenführer TG Düsseldorf, der zuletzt gegen RheinStars Köln II mit 89:93 unterlag. pm/zak

BGL: Karakaya 14, Mellmann 11, Tiggelkamp 10, Malesevic 8, Durdel 7, Humm 6, Sehovic 4, Peltz 4, Achtermeier 3, Vujanovic 3, Wittich 3.

