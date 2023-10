Basketballer der BG Lintfort laufen erst einmal hinterher

In der 2. Basketball-Regionalliga steht die BG Lintfort mit Nemanja Malesevic (in Weiß) nach drei Partien ohne Pluspunkt da.

Kamp-Lintfort. In der 2. Basketball-Regionalliga hat die BG Lintfort alle drei bisherigen Spiele verloren. Nun geht es zum Rangzweiten RheinStars Köln II.

Die Basketballer der BG Lintfort stehen da, wo sie schon sehr lange nicht mehr standen: am Tabellenende der 2. Regionalliga. Nach drei teils deutlichen Niederlagen aus den ersten drei Saisonspielen geht es nach der Herbstferienpause nun am kommenden Wochenende weiter. Doch auch nach dem vierten Spieltag dürfte die Lage für das Team von Coach Marcel Buchmüller wohl nicht deutlich besser aussehen. Denn die BGL ist am Samstag ab 18 Uhr beim aktuellen Tabellenzweiten RheinStars Köln II zu Gast.

RheinStars aus Köln wollen aufsteigen

Die Gastgeber aus der Domstadt sind mit großen Zielen in die Saison gegangen. Nachdem sie die vergangene Spielzeit als Aufsteiger mit nur einem Sieg Rückstand auf Meister Grevenbroich auf dem dritten Tabellenplatz beendeten, wurde für dieses Spieljahr der Aufstieg ins Visier genommen. Einen ersten Dämpfer erhielten diese Ambitionen jedoch schon am zweiten Spieltag, als man sich dem Aufsteiger Meckenheim deutlich geschlagen geben musste.

Nichtsdestotrotz wird der Unterbau des Drittligisten als klarer Favorit in die Begegnung mit der BG Lintfort gehen. Diese zeigte im Nachholspiel bei den Bergischen Löwen zu Beginn der Herbstferien zwar eine deutliche Leistungssteigerung und konnte mit knapp 100 erzielten Punkten vor allem offensiv überzeugen. Allerdings waren die defensiven Lücken immer noch zu groß, um letztlich mit zwei Pluspuunkten die Heimreise antreten zu können.

BG Lintfort mit einem schweren Startprogramm

In Köln wird es für die BGL daher darauf ankommen, endlich das richtige Gleichgewicht zwischen defensiver Stabilität und offensiver Effektivität zu finden. „Wir setzen die Ideen, die wir für unser eigenes Spiel mit Ball vor der Saison definiert hatten, immer besser um. Leider reicht es momentan aber am anderen Ende des Feldes oftmals nicht, um daraus auch Profit zu schlagen“, so Trainer Marcel Buchmüller. Vor allem in Eins-gegen-eins-Situationen wirken die Lintforter oft zu behäbig und langsam, laufen zu oft hinterher. Das reißt Lücken, die die bisherigen Kontrahenten auch konsequent zu nutzen wussten. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir mit Düsseldorf, Meckenheim, den Löwen und jetzt Köln ein verdammt knackiges Auftaktprogramm erwischt haben“, so Marcel Buchmüller.

Personell stehen ihm inzwischen wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Einige bisherige Urlauber sind wieder an Bord, auch Jochen Durdel dürfte seine Fußverletzung auskuriert haben.

