Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort steht unter Druck

KLamp-Lintfort BG Lintfort ist in der 2. Basketball-Regionalliga auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen, versucht nun die Wende hinzubekommen.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort können sich nicht mehr aussuchen, gegen wen sie gewinnen und Punkte sammeln müssen. Schlichtweg gegen jeden Gegner. Die Mannschaft um BGL-Coach Marcel Buchmüller ist bis zum vorletzten Tabellenplatz durchgereicht worden. Die Konkurrenz im Abstiegskampf hat fast komplett gepunktet. Und nun geht es am Samstag, 18.30 Uhr, beim Aufsteiger FutureSports Meckenheim rund. Der hat bei einem absolvierten Spiel weniger mit zwölf Zählern bereits vier mehr als die BGL. Und im Hinspiel gab es für die damaligen Gastgeber eine böse 78:107-Ohrfeige, weil sie den Gegner aus dem südlichen Rheinland schlichtweg unterschätzt hatten.

Das darf der Mannschaft um Buchmüller nicht noch einmal passieren. Auch wenn noch neun Spiele zu absolvieren sind und die BGL sich noch am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, sollte mit dem Beginn der Rettungsaktion nicht mehr allzu lange gewartet werden. Die aktuell vier Saisonsiege reichen nicht für den Klassenerhalt.

Mentale Auszeiten, die Spielfluß und Rhythmus hemmen und dem Gegner helfen

Nun lief die Vorbereitung entsprechend konzentriert ab. Denn die Lintforter ließen schon aufblitzen, dass sie das Spiel verstanden haben, hielten in den zuletzt zwei Spielen gut mit. Jetzt muss aber etwas Zählbares herausspringen. Und dafür muss das Team die mentalen Auszeiten abschaffen, die plötzlich eingestreut werden, Spielfluss und Rhythmus hemmen und den Gegnern in die Karten spielt. „Wir wissen, dass wir noch nicht in der Lage sind, unser Niveau über 40 Minuten zu halten. Aber wir müssen es schaffen, in Phasen, in denen es nicht so gut läuft, uns nicht komplett überrennen zu lassen, weiter an unsere eigenen Fähigkeiten zu glauben“, fordert Buchmüller dann auch seine Spieler auf.

So wird es in Meckenheim in zweierlei Hinsicht eine schwierige Aufgabe. Die Gastgeber haben nichts zu verlieren und die Gäste müssen während der gesamten Partie hoch konzentriert bleiben. Letzteres klappte bislang nicht gut. Zu den beiden Langzeitverletzten Mark Sengutta und Kerem Kanbir, der eine Rückkehr nach der Karnevalspause anpeilt, droht nun auch noch Semih Sehovic auszufallen, der gegen die Bergischen Löwen umgeknickt war.

