Aussprache in Tönisberg – Rückkehrer bei Fichte Lintfort

Tönisberg/Kamp-Lintfort. Der in fünf Spielen sieglose Fußball-Landesliga-Aufsteiger VfL Tönisberg muss am Sonntag im Heimspiel gegen Fichte Lintfort ran.

Am Sonntag herrscht ein wenig Derbystimmung an der Schaephuysener Straße: Um 15 Uhr kommt es in der Fußball-Landesliga zum Duell zwischen Aufsteiger VfL Tönisberg (12. Platz, 1 Punkt, 6:10 Tore) und TuS Fichte Lintfort (7., 7, 10:6).

Von der anfänglichen Euphorie ist bei den Hausherren mittlerweile nur noch wenig übrig, denn auch nach fünf Spielen warten sie noch immer auf ihren ersten Sieg in der neuen Umgebung. Lediglich beim 1:1 gegen Wachtendonk-Wankum gab es einen Punkt, die übrigen Spiele gingen mit jeweils nur einem Tor Unterschied verloren.

„So etwas habe ich während meiner mittlerweile gut 30-jährigen Aktivität im Fußball noch nicht erlebt“, schüttelt VfL-Trainer Andreas Weinand den Kopf. „Wir lassen einfach zu viele Torchancen aus, während unsere Gegner sich sehr effektiv im Abschluss zeigen. Lasse ich mal die verdiente Auftaktniederlage in Sonsbeck außen vor, dann haben wir seitdem locker sieben Punkte liegen gelassen.“

Angesichts von mittlerweile schon fünf Zählern Rückstand auf das „rettende Ufer“ spürt Weinand einen sich aufbauenden Druck: „Es wird Zeit, dass wir diese Schwächen ablegen. Ich wünsche mir für die Jungs, aber auch für unsere treuen Zuschauer, dass jetzt endlich der Knoten platzt.“

Fichte Lintfort wieder mit Khan und Konrad

Um die aktuelle Situation aufzuarbeiten, gab es in der VfL-Kabine unter der Woche eine Aussprache: „Das tat gut, wir haben uns mal gegenseitig die Meinung gesagt“, lobt der Trainer. Auch deshalb ist er zuversichtlich, dass sein Team zur offiziellen Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes endlich wieder gewinnt: „Wir wollen das Glück erzwingen“, sagt Weinand.

Mehmet Ügüdür fehlt wegen seiner Gelb-Rot-Sperre. Außerdem fallen die verletzten Tim Böhm, Joshua Sprenger und Luca Aventaggiato aus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Niklas Jahny, der sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Für Fichte-Trainer Hohmann eine Reise in die Vergangenheit

Für Fichte-Coach Volker Hohmann, der mehrere Jahre als Co-Trainer in Tönisberg verbracht hat, ist das Spiel eine Reise in die eigene Vergangenheit. „Ich komme mit guten Gefühlen zurück, kenne noch viele Spieler und stehe immer noch in gutem Kontakt mit VfL-Sportdirektor Markus Bister“, berichtet Hohmann. Dass der Gegner bislang nur einen Punkt geholt hat, überrascht ihn: „Tönisberg hat eine qualitativ sehr gute Mannschaft, die vielleicht noch richtig in der Liga ankommen muss. Bisher haben sie jedenfalls viel Lehrgeld bezahlt.“

Nach dem 0:2 im Nachholspiel in Bedburg-Hau wollen die Lintforter zurück in die Erfolgsspur finden. Fußballerisch hatte Hohmann zuletzt wenig zu kritisieren, nur im vorderen Drittel fehlten seiner Elf ein wenig die Ideen. Umso besser, dass mit Tim Konrad und Hilal Ali Khan gleich zwei Kreativspieler in den Kader zurückkehren, die mit ihren individuellen Fähigkeiten Spiele entscheiden können.