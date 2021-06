Foto: AS

Laufen / AS Neukirchen-Vluyn

Laufen / AS Neukirchen-Vluyn Ausdauersport (AS) Neukirchen-Vluyn legt jetzt wieder los

Neukirchen-Vluyn. Die Inzidenz sinkt, die Ausdauersportler und -sportlerinnen vom AS Neukirchen-Vluyn beenden die coronabedingte Pause – Training geht wieder los.

Die Ausdauersportler und -sportlerinnen vom AS Neukirchen-Vluyn haben, wie alle anderen Sportvereine auch, dem Start nach der coronabedingten Unterbrechung mächtig entgegengefiebert. Doch nun könnten sie sich wieder in Gruppen treffen, heißt es seitens des Vereins. Und das soll nun auch passieren.

Die verschiedenen Lauf-, Walking- und Nordic-Walking-Termine seien gleich nach der Öffnung kräftig genutzt worden – nicht nur, um die lange vermissten Sportfreunde und Sportfreundinnen wiederzusehen, aber auch deswegen.

„Es ist Wahnsinn, wie hungrig unsere Nordic-Walker sind“, so Peter Bürgel, einer der Ansprechpartner für die Läufer mit Stock. Er erlebte einen großen Ansturm, musste prompt die Gruppe teilen. Das Intervalltraining wurde noch auf die normale Laufstrecke verlegt, weil die Zentrale Sportanlage am Schulzentrum noch gesperrt war. Doch Ulla Böing, die das Training organisiert, zeigte sich über die Resonanz begeistert. Alle Gruppen hätten auch den entsprechenden Abstand und die gültigen Regeln der Corona-Maßnahmen eingehalten. Nun warten sie beim AS darauf, wie es mit dem Hallentraining weitergehen wird.

Wer sich für Ausdauersport interessiert, finden alle Termine und Angebote unter www.as-neukirchn-vluyn.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region