Aulona Nuhaj vom GRMSV Moers überzeugt im ersten Juniorjahr

Moers. Die Hallensportlerriege vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers freut sich mit Aulona Nuhaj. Das 14-jährige Talent glänzt in Lemgo.

Aulona Nuhaj, 14-jähriges Hallenradsport-Talent vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers, überzeugte auch in ihrem ersten Juniorjahr in Lemgo beim 2. Junior Masters ihrer Karriere. Als erste Starterin des 1er-Juniorinnen-Wettbewerbs zeigte sie eine sturzfreie Kür.

„Als Trainer hoffen wir, dass unsere Sportlerinnen und Sportler immer ohne Bodenberührung ihre fünfminütige Kür überstehen“, sagte Radsportleiterin Anika van Zütphen, „Aber zum dritten Mal eine solch gute Leistung ist schon hervorragend.“ Mit 98,31 von 104,30 Punkten hängte die Moerserin drei Starterinnen mit höheren Schwierigkeiten ab, wurde 13. und konnte sich im Vergleich zu ihrem Debüt beim 1. Junior Masters noch einmal richtig steigern.

Beim 3. Junior Masters am Wochenende in Nufringen geht’s um die Qualifikation zu den Deutschen Junioren-Meisterschaften. „Das wird eine enge Geschichte, aber Aulona hat im ersten Junioren-Jahr nichts zu verlieren und wir freuen uns, dass sie so gut in diese Saison gestartet ist“, so van Zütphen.

