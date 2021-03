Aufstieg zur 2. Liga: Plan für HSG Krefeld Niederrhein steht

Moers/Krefeld. In der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga steht der Spielplan für die HSG Krefeld Niederrhein ab dem 10. April nun fest.

Die HSG Krefeld Niederrhein startet die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga im Süden der Republik. Die Gelb-Schwarzen wurden in der Vorrunde der Gruppe B zugeteilt, in denen sich die Vertreter aus Süddeutschland befinden. Los geht es für die HSG, die bekanntlich mit dem Moerser SC eine Kooperation hat, am 10. April um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die HSG Hanau in der Glockenspitzhalle.

14 Mannschaften spielen bis Mitte Juni um zwei Aufstiegsplätze. Da die Aufstiegsrunde als Profisport eingestuft worden ist, wird unter den für Bundesliga und Zweite Liga allgemein geltenden Hygiene- und Coronatestregeln auf jeden Fall gespielt werden.

Ohne Zuschauer keine Gastspiele in Rheinkamp

„Ich bin nicht böse über die Einteilung, die Nordgruppe ist offenbar stärker einzuschätzen“, sagt Simon Krivec. Der Moerser Apotheker ist bekanntlich Vorstandschef bei der HSG und einer der Treiber, für die Krefelder auch am Niederrhein neue Fans und Sponsoren zu gewinnen. Geplante Gastspiele im Rheinkamper Enni-Sportzentrum fallen allerdings erst einmal aus, weil weiterhin keine Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind.

Die HSG bekommt es in ihrer Gruppenphase mit einigen prominenten Gegnern zu tun. Der VfL Pfullingen beispielsweise hat schon in der Bundesliga mitgemischt. Gleiches gilt für den TV Willstätt, der von 1999 bis 2003 als SG Willstätt-Schutterwald in der höchsten Liga aktiv war. Die Hanauerlandhalle ist neben der Krefelder Glockenspitzhalle mit gut 2600 Plätze im Übrigen auch die größte Halle der Süd-Gruppe.

Mit der TSB Heilbronn-Horkheim (Saison 1993/94) und dem TuS 04 Dansenberg aus Kaiserslautern (1983/84 sowie von 1991 bis 1993) waren zwei Teams schon in der Zweiten Liga aktiv. Der Vorgängerverein der HSG Hanau, die Turnerschaft Steinheim, spielte in der Saison 1974/75 in der Bundesliga, stieg aber nach den Entscheidungsspielen gegen den OSC Rheinhausen damals nach nur einer Saison wieder ab.

Macher bei der HSG Krefeld Niederrhein mit Moerser Bezug: der HSG-Vorsitzende Simon Krivec. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Die Gruppe ist für uns kein Selbstläufer. Ziel muss aber trotzdem Platz eins oder zwei sein“, sagt Simon Krivec – auch mit Blick auf die Nordgruppe. Da sind mit , der einen Etat von über einer Million Euro stemmen soll, und HC Empor Rostock zwei Kaliber am Start. Beiden würde die HSG in der Zwischenrunde, wo die besten Vier jeder Gruppe in Hin- und Rückspielen aufeinandertreffen, am liebsten aus dem Weg gehen. Zum Vergleich: Die Krefelder kalkulieren aktuell mit rund 450.000 Euro.

Im Falle eines Aufstiegs könnte sich der Etat leicht erhöhen. Aktuell laufen die Gespräche mit den Geldgebern. „Ein Grundstock für Liga zwei und drei steht schon“, betont Simon Krivec. Bis Ende März muss die HSG ihren Lizenzierungsantrag beim Deutschen Handball-Bund (DHB) mit aussagekräftigen Finanzzahlen unterfüttern.

Drei Heimspiele der HSG Krefeld Niederrhein angesetzt

Die Spieltermine der HSG Krefeld Niederrhein im Überblick:

10. April, 19.30 Uhr: HSG – HSG Hanau (Glockenspitzhalle); 17./18. April: TV Willstätt - HSG; 24./25. April: HSG - VfL Pfullingen; 1./2. Mai: TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg - HSG; 8./9. Mai: HSG spielfrei; 11. bis 13. Mai: HSG - HC Oppenweiler/Backnang; 15./16. Mai: TSB Heilbronn-Horkheim - HSG.

Die steigen vom 22. bis 24. Mai sowie am 29. und 30. Mai. Die Finalspiele der vier Sieger sind für die ersten beiden Juni-Wochenenden angesetzt. Mögliche Spiele um Aufstiegsplatz drei werden danach noch ausgetragen.