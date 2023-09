Aufsteiger SV Budberg ist bereit zu leiden und zu lernen

Der SV Budberg und Simon Kömpel (in Weiß), hier beim 2:2 in Sterkrade zuletzt am Ball, wollen den ersten Saisonsieg landen.

Rheinberg. Im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau bietet sich für Fußball-Landesliga-Aufsteiger SV Budberg die Chance auf den ersten Saisonsieg.

Der SV Budberg hat in der Fußball-Landesliga nach dem ersten Punktgewinn der Saison die Chance, zu Hause nachzulegen. Am sechsten Spieltag empfängt der SVB am Sonntag um 15 Uhr die SGE Bedburg-Hau. Nach den ersten fünf Partien haben die Budberger wie erwartet noch Luft zur Weiterentwicklung und vor allem das Thema Konstanz für sich in den Fokus genommen.

SV Budberg mit erstem Punktgewinn

Dabei ist der Liga-Neuling trotz des drittletzten Platzes mit erst einem Punkt bisher mitnichten chancenlos gewesen. Bereits in den ersten vier allesamt verlorenen Spielen war der SVB immer zumindest phasenweise auf Augenhöhe, vor allem an den Spieltagen drei und vier zum Teil sogar eindeutig feldüberlegen. Trotzdem gelang erst durch den Last-Minute-Ausgleich zum 2:2 bei der Spvgg. Sterkrade-Nord am vergangenen Sonntag der erste zählbare Erfolg.

Schon im Nachgang des Spiels hatte Trainer Tim Wilke, wie schon in den Vorwochen, die Situation ruhig und gelassen eingeordnet. „Wir wussten ab der ersten Sekunde, dass wir immer mit unten drin hängen werden“, betonte er und fügte an: „Wir gehen mit der Situation absolut positiv um und sind bereit zu leiden und zu lernen.“

SV Budbergs Trainer Tim Wilke wünscht sich mehr Konstanz

Konkret erklärt Wilke: „Wir müssen konstanter werden in unseren guten Phasen und nicht mehr so extreme Wellenbewegungen haben. Manchmal bedarf es nur einer leichten Delle und unser Spiel kippt uns weg.“ Das Spiel beim der bis dato ebenfalls noch punktlosen Spvgg. Sterkrade-Nord war da durchaus exemplarisch. „Am Wochenende waren es 60 starke Minuten. Und dann verlieren wir für zehn Minuten die Ordnung und Kontrolle, und das Spiel geht somit fast weg“, blickt Wilke darauf zurück, dass die Gastgeber das Spiel nach dem verdienten Budberger Führungstor in kurzer Zeit drehen konnten.

Um die angestrebte Konstanz zu erreichen wurde unter der Woche gezielt trainiert. „Wir haben nochmal läuferisch gearbeitet und versucht an den Automatismen mit Ball zu schrauben“, berichtet der SVB-Coach. Gegen Bedburg-Hau werden Emir Demiri und Benedikt Franke urlaubsbedingt fehlen. Dafür ist Fynn Leon Eckhard aus dem Urlaub zurück und steht im Kader.

