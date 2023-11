Aufholjagd des FC Neukirchen-Vluyn ist vergebens

Neukirchen-Vluyn In der Fußball-Bezirksliga muss sich der FC Neukirchen-Vluyn im Nachholspiel beim RSV Praest in Emmerich knapp mit 2:3 beugen.

Es hat nicht ganz gereicht für die Bezirksliga-Fußballer des FC Neukirchen-Vluyn im Nachholspiel beim RSV Praest in Emmerich. Durch die 2:3 (1:3)-Niederlage verpasste es der FC, sich noch weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen, während der RSV nun auf den dritten Platz vorrückt und damit punktgleich mit dem GSV Moers als Zweiten sowie den Sportfreunden Broekhuysen als Vierten (alle 31 Punkte) die Jagd auf Spitzenreiter 1. FC Kleve II (34) aufgenommen haben.

RSV Praest: Naturrasen durch den Regen in schlechtem Zustand

„Nach 15 Minuten war auf dem Rasenplatz ein Fußballspielen kaum noch möglich. Damit sind wir zunächst nicht klargekommen“, war FC-Coach Anel Pedljic am Ende froh, dass sich keiner seiner Spieler verletzt hat: „Am Ende war es schon eine unglückliche Niederlage, ein Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt.“

Zu Beginn des Spiels waren die Neukirchen-Vluyner noch nicht so richtig bei der Sache und lagen bereits nach 16 Minuten mit 0:1 durch Raven Olschweski zurück. In dieser Phase und auch in der Folgezeit kamen die Gastgeber mit den schweren Platzbedingungen einfach besser zurecht. So kassierte der FC noch zwei weitere Gegentore durch Marko Cvetkovikj zum 0:2 (30.) und Jost Gerads zum 0:3 (37.).

Mögliches Abseitstor für RSV Praest zum 1:0

„Ich muss allerdings sagen, dass aus meiner Sicht das erste Tor aus klaren Abseitspositionen erzielt wurde“, zeigte sich Pedljic doch recht verwundert über einige Entscheidungen, die ihn auch ärgerten: „Vor allem, weil uns später das 3:3 durch eine angebliche Abseitsposition unsererseits genommen wurde. Selbst die Praester haben gesagt, dass das ein korrektes Tor war.“

Geweckt wurde das Pedljic-Team mit dem Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Jesko Dezelak zum 1:3 (45.+1). Als dann nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff Gökhan Durak das 2:3 gelang, schöpfte der FC wieder Mut. Von nun an beherrschten die Gäste das Geschehen und spielten sich eine Reihe von Chancen heraus. Angriff auf Angriff rollte auf das Praester Tor, doch am Ende gelang der mögliche 3:3-Ausgleich nicht mehr. (woja)

