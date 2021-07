Auf TC Moers 08 und TV Vennikel wartet nun die Abstiegsrunde

Dunja Janssen musste sich beim TC Moers 08 an Position eins in Essen geschlagen geben.

Moers. In der Tennis-Regionalliga landete der TV Vennikel beim 8:1 in Brauweiler den ersten Sieg, der den direkten Abstieg für die Moerser verhindert.

Der TV Vennikel hat die Chance auf den Klassenerhalt in der Tennis-Regionalliga gewahrt. Am Samstag siegten die Herren 55 mit 8:1 beim TTC Brauweiler und vermieden den direkten Abstieg als Tabellenletzter. Dieses Schicksal erleiden nun die Gastgeber, die sich am letzten Spieltag noch vom TVV überholen lassen mussten. Vennikel spielt nun in der „Abstiegsrunde“ um ein Ticket für die kommende Regionalliga-Spielzeit.

Moerser in bester Formation

Im vierten Spiel der Medensaison konnten die Moerser endlich einmal in Bestformation antreten. Alain Bakkovens, Bart Lefel und Markus Delbeck brachten die Gäste in der ersten Runde mit drei Siegen ohne Satzverlust in Führung. Kämpfen musste dabei Delbeck, der nach einem 7:5 im ersten Durchgang ein 6:3 nachlegte.

Wim De Bruyn und Frank Dellien gönnten ihren Gegnern anschließend auch nur insgesamt einen Spielgewinn und beseitigten damit früh die Zweifel am ersten Saisonerfolg. Deshalb konnte sich Frank Kramarczyk auch die einzige Niederlage des Tages leisten. In den Doppeln gaben zwei Paare aus Brauweiler verletzt auf.

Ergebnisse: Michael Ricks – Wim De Bruyn 0:6, 0:6; Dirk Richelmann – Alain Bakkovens 0:6, 0:6; Andreas Plath – Frank Kramarczyk 6:1, 6:1; Peter Becker – Bart Lefel 1:6, 0:6; Utz Uecker – Frank Dellien 0:6, 0:6; Matthias Wurm – Markus Delbeck 5:7, 3:6; Ricks/Richelmann – Bakkovens/Lefel 0:6, 1:6.

Pech für TC Moers 08 beim ETB

Auch die Damen 40 des TC Moers 08 werden sich wohl zunächst in die Abstiegsrunde retten. Einen Spieltag vor dem Ende der Runde liegen sie nach einem unglücklichen 3:6 bei Schwarz-Weiß Essen auf dem vorletzten Platz. Ein Sieg und neun Matchpunkte Vorsprung auf Schlusslicht Hamm sollten aber genügen, um diesen Rang auch im letzten Auftritt gegen Bredeney zu verteidigen.

In Essen hatten die 08-Damen Pech, denn von vier Einzeln, die im Champions-Tiebreak entschieden wurden, konnten sie nur eines gewinnen. Nadja Braatz verwandelte an Position zwei ihren Matchball zum 11:9 gegen Nadine Wilmers. Angesichts eines 5:1-Zwischenstandes für Essen und einiger angeschlagener Spielerinnen einigten sich die Teams auf eine 2:1-Wertung der Doppel für Moers. „Wir konnten gegen eine starke Essener Mannschaft sehr gut mitspielen, hatten in den Tiebreaks aber kein Glück“, resümierte 08-Mannschaftsführerin Bärbel Becker.

Ergebnisse: Camelia Kamphausen – Dunja Janssen 4:6, 6:4, 10:7; Nadine Wilmers – Nadja Braatz 6:4, 4:6, 9:11; Claudia Staudt – Nicole Koch 3:6, 6:0, 10:5; Kathrin Edelkötter – Bärbel Becker 7:5, 1:6, 10:8; Simone Schulte – Claudia Elspass 6:3, 6:2; Simone Meierkamp – Sabine Hüschen 6:1, 6:3.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region