Auf Lintfort wartet „ein schwieriges und wichtiges Spiel“

Am Wochenende schaut die gesamte 2. Handball-Bundesliga der Frauen nach Lintfort. Der Spielplan sieht eigentlich eine Pause vor, doch es gibt zwei Vereine, die „nachsitzen“ müssen. Das Ligaauftaktspiel am 5. September zwischen dem gastgebenden TuS Lintfort und seinen Herausforderinnen der TSV Nord Harrislee musste bekanntlich verlegt werden, weil die „Nordfrauen“ – so wie sich der Verein selbst nennt – aufgrund der damaligen Corona-Bestimmungen des Landes Schleswig-Holsteins erst ziemlich spät mit dem Kontakttraining beginnen durften – zu spät, um sich rechtzeitig und ordentlich auf die Meisterschaft vorzubereiten. Nun wird die Partie am Samstag, um 17 Uhr, in der Eyller-Sporthalle nachgeholt.

Die Gäste, nahe der dänischen Landesgrenze, befinden sich in einer Entwicklungs- und Findungsphase. Das Team musste vor der Saison auf etlichen Schlüsselpositionen neu besetzt werden. Insbesondere der Weggang von Top-Torjägerin Merle Carstensen zum Bundesligisten VfL Oldenburg wiegt schwer. Aber auch Lotta Heider zog es in die höchste Liga, zur HSG Bensheim/Auerbach. Harrislee startete ebenso wie der TuS Lintfort mit 2:4 Punkten (zweimal Remis) in die Meisterschaft. Das Team legt großen Wert auf eine disziplinierte und aggressive Deckungsarbeit. Die zumeist praktizierte 6:0-Abwehr wird etwas offensiver als gewöhnlich interpretiert. Spielerinnen sind darauf aus, Spielsituationen zu antizipieren, Laufwege des Gegners zuzustellen oder Passfolgen zu erahnen und abzufangen. Die Defensive hat in den drei absolvierten Begegnungen noch nicht einmal über 30 Gegentore kassiert.

Klare Spielanlage

Harrislee vertraut in der Offensive einer klaren Spielanlage, jedoch mit genügend Freiräumen, so dass jede Spielerin ihre individuellen Fähigkeiten einbringen kann. Janne-Lotta Woch führt aktuell mit 20 Treffern die interne Torschützenliste an. Die Mannschaft versteht es zudem geschickt, die Ruhe und Übersicht zu behalten – die gegnerischen Deckungsreihen äußerst lange zu „bespielen“.

„Auf uns wartet ein schwieriges und wichtiges Spiel“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Ich denke, die Partie wird hart umkämpft und einen engen Verlauf nehmen. Ich sehe daher unsere Siegchancen bei 50 Prozent.“

Beim TuS Lintfort zeigte die Formkurve zuletzt steil nach oben. Nach den beiden zittrigen Auftaktpleiten in Nürtingen und zu Hause gegen Rödertal, präsentierte sich das Team unlängst in Kirchhof mutig und entschlossen, packte ihre vorhandenen Qualitäten aus und siegte letztlich in souveräner Manier.

Mehr Selbstvertrauen

Extrem wichtig war, dass die Mannschaft sich in der Verteidigung als eine kampfstarke, gut sortierte Einheit präsentierte und es im Angriff geschickt verstand, die guten Phasen immer weiter auszubauen, so dass die schwachen Momenten nicht sonderlich ins Gewicht fielen. „Wir sind auf einem guten Weg, uns zu finden. Die Abläufe klappen immer besser. Die Spielerinnen gewinnen zusehends an Selbstvertrauen“, ergänzt Bettina Grenz-Klein.

Lintfort muss allerdings noch das richtige Maß gerade im Rückraum finden: Oft sind die Würfe noch zu überhastet und unplatziert – günstige Gelegenheiten hingegen werden nicht genutzt. Harrislee wartet genau auf solche wackligen Situationen und schlägt dann eiskalt zu. Richtig gut in Kirchhof war allerdings das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis. Naina Klein und Jule Samplonius glänzten mit Anspielen zu den Kreisläuferinnen Jana Willing und Anika Henschel, die dann entweder das Tor warfen oder den fälligen Siebenmeter herausholten.