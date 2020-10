Auch ohne Fans: TuS Lintfort muss sich nicht verstecken

Kamp-Lintfort. In der 2. Handball-Bundesliga müssen die Frauen des TuS Lintfort am Sonntag gegen den HC Leipzig wegen Corona-Vorschriften ohne Publikum spielen.

Die Form steigt klar an, das Selbstbewusstsein wächst. War die Startphase in die Meisterschaft mit zwei Niederlagen noch etwas zittrig und unentspannt, so läuft es mittlerweile wie geschmiert – zwei Siege und ein Remis lautet die aktuelle, tolle Bilanz. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort sprühen vor Tatendrang, wollen ihre kleine Serie im Heimspiel gegen den HC Leipzig am Sonntag um 16 Uhr in der Eyller-Sporthalle, weiter ausbauen.

Aber die Mannschaft wird auch ein Stück weit ausgebremst, muss auf die tatkräftige Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Weil der Corona-Inzidenzwert im Kreis Wesel die 35er-Marke gerissen hat, sind Zuschauer bei bundesweiten Ligaspielen nicht mehr erlaubt.

Manager Ulrich Klein hatte noch versucht, über die NRW-Staatskanzelei auf das sich finanziell auftuenede Problem ohne Zuschauereinnahme gerade für die Klub jenseits des Fußballs aufmerksam zu machen: „Dort hat man das Problem erkannt und sieht auch den Widerspruch. Aber aufgrund der derzeit eher negativeren Corona-Lage wird es erst mal nicht geändert. Angeblich gilt diese Regelung für den Bundesligabetrieb deshalb einheitlich, damit es bei bundesweiten Spielen keine Wettbewerbsverzerrung gibt.“

Für den TuS Lintfort ist diese „Geisteratmosphäre“ ein absolutes Novum. Die Mannschaft wird somit erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte vor leeren Tribünenplätzen spielen – selbst in der vergangenen Vorbereitungsphase waren noch Fans zugelassen.

Die für ihre exzellente Jugendarbeit bekannten Leipzigerinnen kamen nach der 26:27-Auftaktniederlage gegen Zwickau immer mehr ins Rollen. Jacqueline Hummel im linken Rückraum und Pauline Uhlmann auf Rechtsaußen sind nur zwei Spielerinnen mit ausgeprägten Fähigkeiten.

Torhüterin Laura Graef überragt beim TuS Lintfort

Aber für den TuS Lintfort gibt es überhaupt keinen Grund sich zu verstecken. Die jüngsten Auftritte standen stets ganz eng in Verbindung mit einer übergeordneten Defensivarbeit. Kampfkraft, Aggressivität und Disziplin waren die Schlüssel zum Erfolg. Derzeit teilen sich Jana Willing, Naina Klein und Anika Henschel die beiden Positionen im Zentrum, sorgen dafür, dass nichts anbrennt. Die nötige Unterstützung gibt es von den beiden zweikampfstarken „Halben“ Lisa Kunert und Prudence Kinlend. Und zwischen den Pfosten glänzt derzeit Torhüterin Laura Graef mit überragenden Werten.

Für den Angriff war es hingegen zuletzt nicht immer einfach: Das Team wurde bekanntlich vor der Saison auf den Schlüsselpositionen neu besetzt und es benötigt immer noch Zeit bis die Automatismen schlafwandlerisch sitzen. Daher erfreut es um so mehr, dass immer wieder verschiedene Spielerinnen sich in den Vordergrund spielen und wichtige Verantwortung schultern: Vergangenes Wochenende, beim überraschenden 22:22-Remis bei den Füchsen in Berlin waren es beispielsweise Hannah Haase und Leonie Lambertz, davor die Woche gegen Harrislee eben Prudence Kinlend und Jule Samplonius.

„Jede einzelne Spielerin ist extrem wichtig für den Erfolg, ich kann auf keine verzichten“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.