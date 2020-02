Asbergerinnen wahren ihre Chance auf den Klassenerhalt

Einen Teilerfolg feierten die Damen des TC Sportpark Asberg jetzt in der Tennis-Niederrheinliga: Gegen den Rochusclub Düsseldorf kam das Team in eigener Halle im Klingerhuf zu einem 3:3 (2:2) und verbesserte damit seine Chancen auf den Klassenerhalt.

Im Spitzeneinzel gab es zwei ausgeglichene Sätze zu sehen, in denen die Asbergerin Britt Schreuder jeweils knapp gegen Ksenia Pronina das Nachsehen hatte. Auch Caroline Langerbein musste sich an Position drei beim TC Sportpark Asberg in zwei Durchgängen gegen Alice Tesan geschlagen geben. Mareike Rohrbach hatte gegen Annemarie Lazar nur im ersten Satz Mühe, setzte sich dann aber im Tiebreak durch. Anschließend gab sie kein Spiel mehr ab. Mit großem Willen erzwang Jule Braß an Position vier den 2:2-Ausgleich. Einem Tiebreak-Sieg im ersten Durchgang ließ sie ein ebenso knappes 7:5 gegen Anna-Catharina Zoske folgen.

Langerbein und Braß glänzen

Die Entscheidung musste also im Doppel fallen. Hier hatten Schreuder/Rohrbach wenig Chancen gegen Pronina/Tesan. Dafür glänzten aber Langerbein/Braß. Mit 7:5, 6:4 rangen sie ihre Gegnerinnen nieder und machten somit den zweiten Punktgewinn des Asberger Teams in diesem Winter perfekt.

Ergebnisse: Britt Schreuder – Ksenia Pronina 4:6, 4:6; Mareike Rohrbach – Annemarie Lazar 7:6, 6:0; Caroline Langerbein – Alice Tesan 4:6, 1:6; Jule Braß – Anna-Catharina Zoske 7:6, 7:5; Schreuder/Rohrbach – Pronina/Tesan 3:6, 3:6; Langerbein/Braß – Lazar/Zoske 7:5, 6:4.

In der Tabelle ist Asberg mit 2:6 Punkten aus vier Spielen Vorletzter. Für das Team geht es am 15. Februar weiter gegen den Netzballverein Velbert, bevor am 29. Februar zum Abschluss das Duell bei Bayer Wuppertal ansteht. Die Wuppertalerinnen haben schon ein Spiel mehr absolviert als der TCA und aktuell 3:7 Punkte, schweben also ebenfalls noch in höchster Abstiegsgefahr.