Anmeldungsstart für Moerser Sportzeit: Noch sind Plätze frei

Im August und September können Grundschüler in Moers an der ersten Moerser Sportzeit teilnehmen und dort lokale Vereine und neue Sportarten kennenlernen.

Moers. Seit dem 1. Juli können sich Grundschüler für die erste Moerser Sportzeit anmelden. Welche Vereine und Sportarten die Kinder kennenlernen können.

Für nur 20 Euro beim Fechten reinschnuppern, Eishockey mit Schläger, Helm und Puck mal ausprobieren oder herausfinden, wie man sich auf dem Tennisplatz schlägt. Das und noch mehr können in diesem Jahr Grundschülerinnen und -schüler in Moers. Denn bei der ersten Moerser Sportzeit ermöglichen 13 lokale Vereine Kindern aus der zweiten und dritten Klasse einen Einblick in verschiedene Sportarten. Die Aktion findet in den vier Wochen nach den Sommerferien, vom 21. August bis zum 17. September, statt. Seit dem 1. Juli laufen bereits die Anmeldungen.

„Aktuell sind wir mit der Zahl der Anmeldungen ganz zufrieden“, sagt Tim Wagner, der beim Stadtsportverband Moers federführend für die Sportzeit zuständig ist. „Natürlich wünscht man sich immer mehr, aber es ist ja auch das erste Mal, dass wir die Sportzeit anbieten.“ Tennis steche aktuell, wenige Tage nach Anmeldestart, als beliebtestes Angebot heraus. Aber auch die anderen Sportarten würden alle gut angenommen.

Interesse auf erste Moerser Sportzeit groß: Noch sind Plätze frei

„Noch sind aber überall Plätze frei“, so Wagner. Das liege aber daran, dass sich die Vereine große Mühe gegeben hätten, vielen Schülern die Teilnahme zu ermöglichen. „Wir waren selbst ein bisschen überrascht, was da für Kapazitäten geschaffen wurden“, gesteht er. Gleichzeitig betont er, dass alle Vereine bei der Vorbereitung Großes geleistet hätten. Sportstätten mussten organisiert und Trainer zu Verfügung gestellt werden. Teils erarbeiteten die Vereine ganz neue Jugendprogramme für die Aktion.

Das Ergebnis dieser Arbeit sind jeweils vier wöchentliche Termine zwischen 45 und 90 Minuten, die jeder Verein im Aktionszeitraum anbietet. Diese finden nachmittags oder am Wochenende statt, damit möglichst viele Kinder teilnehmen können. Einziger Haken ist, dass sich die Kinder für eine Sportart entscheiden müssen. Doch das Programm der Sportzeit ist vielfältig.

Moerser Vereine mit Sportprogramm von Tanzen bis Fechten

So bietet der Moerser TV Termine für Hockey, Leichtathletik und eine Ballschule an. Verschiedene Arten Kampfsport der KSV Moers, der SKC Moers und der TV Asberg. Angebote für Handball gibt es beim TV Schwafheim, der HSG Eagles Niederrhein und beim TV Kapellen. Bei Letzterem können Kinder allerdings auch noch Fußball spielen oder Hobby-Horsing – eine Mischung aus Gymnastik-Parcours und Steckenpferd – ausprobieren.

Tänzerisch wird es währenddessen beim TTC Schwarz-Gold Moers und beim TV Vennikel. Zusätzlich bietet der TC Moers noch Tennis, der GSC Moers Eishockey und der WSV Moers Paddelsport an. Abgerundet wird das Angebot der Sportzeit vom Moerser Fechtclub, der einen Einblick in seinen Sport gibt.

Moerser Sportzeit: Anmeldungen laufen seit 1. Juli

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Angeboten und wann und wo diese stattfinden, sind im Internet zu finden. Unter www.ssv-moers.org/moersersportzeit findet man noch einmal alle wichtigen Aspekte und die Möglichkeit zur Anmeldung.

Es wird eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro erhoben. Für diese erhalten die Kinder neben der Teilnahme auch ein Aktionsshirt, eine Trinkflasche, ein Sportbeutel und eine Teilnahme-Urkunde. Bei der Anmeldung ist zu beachten, dass die 20 Euro innerhalb von sieben Tagen überwiesen werden soll, ansonsten wird der Plätz wieder freigegeben.

Außerdem gibt es hier die Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, wenn das Wunschangebot schon ausgebucht sein sollte. Die Veranstalter wollen sich aber bemühen, dass jedes teilnehmende Kind eine Platz bei seinem Wunsch-Sport bekommt, verspricht Tim Wagner.

