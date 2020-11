Angestrebte Saison in der Halle steht auf wackeligen Füßen

Am Niederrhein. Nur 38 Prozent der Mannschaften im Westdeutschen Hockey-Verband haben gemeldet. Moerser TV hofft noch auf die Nationalmannschaft der Damen.

Es ist nach wie vor nicht absehbar, ob es eine Hallenhockey-Saison 2020/21 auf der Ebene des Westdeutschen Hockey-Verbandes geben wird – die ohnehin schon nur eine Saison 2021 wäre, da der Verband aufgrund der aktuellen Corona-Verfügungslage den Spielbetrieb für den November und Dezember ausgesetzt hatte.

Am Freitag endete die Meldefrist für die Hallensaison, die der WHV bereits vor Verkündung des Lockdowns für freiwillig erklärt hatte. Das heißt: Eine Mannschaft, die verzichtet, muss keine Sanktionen beispielsweise in Form eines Abstiegs fürchten. Das Ziel war, dass jeweils ein Aufsteiger pro Liga beziehungsweise Gruppe, aber kein Absteiger ermittelt werden sollte. Ob es ab Januar dazu kommt, ist unklar. Denn das Interesse an der Hallensaison ist bemerkenswert klein.

Matthias Hecker, Vizepräsident Sport beim WHV: „Werden Kurzfristig entscheiden“

„Nur rund 38 Prozent der Mannschaften haben gemeldet“, erklärt Matthias Hecker, der Vizepräsident Sport beim WHV. „Bei einer derart geringen Anzahl bin ich mir unsicher, ob überhaupt Aufsteiger ermittelt werden können“, sagt Hecker, betont aber: „Das kann ich natürlich nicht alleine entscheiden.“

So gibt es Gerüchte, dass die zweiten Mannschaften in der 1. Herren-Regionalliga aus Köln, Mülheim und Krefeld nicht gemeldet haben. Da die meisten Ligen nur aus sechs Teams bestehen, erreichen einige Ligen schnell eine Größe, in der ein Betrieb keinen Sinn mehr macht.

Sollte es ab Januar möglich sein, eine Hallensaison zu spielen, „werden wir relativ kurzfristig entscheiden, wie diese dann aussehen könnte“, so Hecker. Eine zeitliche Verschiebung macht keinen Sinn, „weil im März die Vorbereitung auf die Feldsaison beginnt.“

MTV-Abteilungsleiter Andreas Bögner vermisst klare Vorgaben

Der Moerser TV würde nach wie vor gerne in der Halle starten. „Aber die Zeit spricht nicht für uns“, erläutert Andreas Bögner. Der Hockey-Abteilungsleiter des Moerser TV vermisst zudem weiterhin klare Vorgaben, und zwar für alle Bundesländer gleich: „Da müsste man sicherlich auch mal in die Tiefe gehen, aber dann könnte man beispielsweise den Unterschied zwischen Mannschaftssport und Individualsport klar definieren“, so Bögner. „Es ist absolut nachzuvollziehen, derzeit mit dem Mannschaftssport auszusetzen. Aber wenn ein Hockeyspieler eine Stunde lang den Ball alleine aufs Tor schießt oder ein Torwart seine spezifischen Übungen macht, natürlich unter Einhaltung der schon vorher geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen, dann ist das für mich Individualsport.“

Hoffen auf Deutsche Nationalmannschaft der Frauen

Bögner hat nicht mehr viel Hoffnung, dass es zu einer Saison im Hallenhockey kommen wird. „Vielleicht braucht der Sport jetzt auch einfach mal eine klar kommunizierte Hallenpause und nicht einen Flickenteppich von Vorgaben und Auflagen, die dann wieder jeder Verein mit den Behörden in seiner Stadt individuell diskutieren kann.“

Guter Dinge ist der MTV dagegen nach wie vor, ab kommendem Freitag die Deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen für einen Lehrgang auf seiner Anlage begrüßen zu dürfen. „Profi- und Kadersport ist ja erlaubt“, so Bögner. Und mehr Kader als die Nationalmannschaft geht wohl kaum.