Andreas Weinand geht, Samir Jabri übernimmt beim VfL Repelen

Moers. Vor dem ersten Spiel muss Trainer Andreas Weinand beim Fußball-Bezirksligist VfL Repelen aus beruflichen Gründen passen. Samir Jabri macht’s.

Wenige Tage vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga-Saison gab es für die Mannschaft des VfL Repelen beim eigentlich routinemäßigen Fototermin des Vereins gestern eine faustdicke Überraschung. Mit Ende der Vorbereitung und somit kurz vor dem ersten Pflichtspiel endet mit sofortiger Wirkung die Amtszeit von Trainer Andreas Weinand. Aus beruflichen Gründen wäre er in Zukunft zeitlich deutlich eingeschränkter gewesen. An seiner Stelle werden seine beiden bisherigen Kollegen aus dem Trainerteam Samir Jabri als Interimstrainer mit Co-Trainer Nico Pehla die Mannschaft in die Saison führen.

„Andreas übernimmt in seinem Job bei der Stadt ein neues Projekt und kam daher auf mich zu“, berichtet der Sportliche Leiter Sascha Weyen. Weinand hätte in der kommenden Zeit häufig bei Spiel und Training gefehlt und so verständigte man sich auf eine Auflösung der Vereinbarung für die anlaufende Saison. Seit Anfang Juni 2022 war Weinand beim VfL gewesen, hatte die Mannschaft während seiner Anfangszeit in den letzten drei Saisonspielen vor dem Abstieg bewahrt und die vergangene Saison dann als Tabellenfünfter abgeschlossen.

Weinand mit beruflicher Veränderung – Nico Pehla bleibt Co-Trainer

Die vakante Position würde jetzt erstmal intern gelöst, so der Sportliche Leiter. „Samir Jabri wird erstmal kommissarisch als Cheftrainer übernehmen und das zusammen mit Nico Pehla machen“, erklärt Sascha Weyen. Jabri war erst zu dieser Saison nach Repelen zurückgekehrt, hatte zuletzt die A-Junioren des FC Neukirchen-Vluyn trainiert. Pehla hatte die Repelener Mannschaft in der Saison 2021/2022 selbst schon als Cheftrainer betreut. Die Spieler wurden von Weyen gestern Abend im Rahmen von Training und Fototermin über den Trainerwechsel informiert.

„Samir und Nico haben das ja auch jetzt in der Vorbereitung schon eine Zeit lang gemacht als Andreas Weinand im Urlaub war. Und das lief auch gut“, spricht Sascha Weyen dem Duo das Vertrauen des Vereins aus und sagt daher: „Ich mache mir da keine Gedanken. So haben wir jetzt Zeit, uns in den nächsten Wochen in Ruhe zu überlegen, wie es langfristig weitergeht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region