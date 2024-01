Andreas Oerschkes ist neuer Co-Trainer beim VfL Repelen

Moers Fußball-Bezirksligist mit personellen Veränderungen auf und neben dem Platz – im ersten Test gibt’s ein 0:4 beim Landesligist PSV Wesel

Bei Fußball-Bezirksligist VfL Repelen gibt es vor der zweiten Saisonhälfte personelle Veränderungen auf und neben dem Feld. Dem Abgang von Ferit Acar steht mit Murat Kara ein neuer Spieler gegenüber. Und Trainer Samir Jabri bekommt mit dem bisherigen Trainer der zweiten Mannschaft Andreas Oerschkes einen neuen Co-Trainer. Das Repelener A-Kreisliga-Team übernimmt Swen Vüllings.

Ferit Acar war seit 2021 zweieinhalb Jahren beim VfL und kam in allen drei Spielzeiten sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der laufenden Saison lief der Mittelfeldakteur zwölfmal in der Bezirksliga und einmal in der Kreisliga A auf. Nun schließt er sich B-Kreisligist SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen an. Neben dem Acar-Abgang müssen die Repelener krankheitsbedingt bis auf weiteres auch auf Niklas Jahny verzichten.

Murat Kara, 29-jähriger Mittelfeldspieler, kommt vom TuS Asterlagen

Die Repelener verstärken sich dagegen mit Murat Kara. Der 29-jährige Mittelfeldspieler stand in den vergangenen eineinhalb Jahren im Kader von TuS Asterlagen, hatte mit 21 Toren in 30 A-Liga-Spielen vergangene Saison großen Anteil am Aufstieg. In der laufenden Bezirksliga-Saison kam es aber nicht zum Einsatz. Weiter absolvierte Kara mehr als 150 Landesliga-Spiele, unter anderem auch für den SV Scherpenberg und den VfB Homberg.

Dass Andreas Oerschkes das Trainerteam des Bezirksligisten ergänzt, geschieht auf dessen eigene Initiative hin. „Andreas war der Meinung, dass der Mannschaft ein neuer Impuls gut tun könnte, und wollte sich selbst auch gerne verändern“, so der Sportliche Leiter Sascha Weyen. „Daraufhin habe ich ihm vorgeschlagen, Co-Trainer der ersten Mannschaft zu werden.“

Swen Vüllings übernimmt den A-Liga-Kader der VfL-Reserve

Swen Vüllings übernimmt nun den A-Liga-Kader. Die letzte Station von Vüllings, der in der Vergangenheit bereits im Repelener Juniorenbereich tätig gewesen war, war in der Saison 2021/2022 bei den A-Junioren des VfB Homberg.

Im ersten Testspiel zeigte der VfL Repelen bei der 0:4 (0:2)-Niederlage beim Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen eine insgesamt ordentliche Leistung. Es lief zwar noch nicht alles rund, aber es gab auch einige Torchancen für die Gäste. Stephan Sanders erzielte das 1:0 (21.), Necati Güclü lies zwei Treffer zum 2:0 (25.) und 3:0 (77.) folgen, ehe Jost Kasparek mit dem 4:0 (79.) den Endstand erzielte.

