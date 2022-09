Andrea Martini (Moerser TV) DM-Zweite über 100 Meter Hürden

Das Leichtathletinnen-Quartett vom Moerser TV in Erding: (von links) Claudia Tolksdorf, Sabine Heerink-Hütten, Sabrina Hör und Andrea Martini.

Moers. Claudia Tolksdorf, Sabrina Hör, Andrea Martini und Sabine Heerink-Hütten, Leichtathletik-Seniorinnen-Quartett vom Moerser TV, starten bei der DM.

Auch die Seniorinnen vom Moerser TV starteten bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erding. Claudia Tolksdorf, Sabrina Hör, Andrea Martini und Sabine Heerink-Hütten haderten zwar mit dem Wetter, aber nicht mit ihren Leistungen.

Sprinterin Andrea Martini – Altersklasse W40 – knackte über 100 Meter in 13,95 Sekunden ihre alte Bestzeit von 14,06 sek und wurde Vierte. Sabrina Hör startete in der W35 im Weitsprung. Im ersten Versuch holte sie 4,58 Meter, sprang dabei aber noch weit vom Brett ab. Allerdings traf sie nicht einmal das Brett, setzte alle weiteren Sprünge „in den Sand“ und wurde Fünfte. Im 100-Meter-Hürdenlauf kam sie in 17,70 sek ins Ziel und holte wurde Vizemeisterin.

Claudia Tolksdorf nach ihre hartnäckigen Fußverletzung dabei

Claudia Tolksdorf startete in der W55 nach ihre hartnäckigen Fußverletzung im Kugelstoßen. Trotz des noch nicht ganz auskurierten Handicaps stieß sie mit 10,06 Meter neue Jahresbestleistung und wurde Siebte. Im Diskus klappte es aber nicht, mit 19,84 Metern verpasste sie den Endkampf.

Sabine Herrink-Hütten, die erst kürzlich die Quali für den Hochsprung in der Klasse W50 gesprungen ist, haderte schon da mit extremen Achillessehnenbeschwerden. Zwar zeigte sich nach einer Pause eine deutliche Besserung, doch fünf Tage vor den Meisterschaften ereilte sie ein „Hexenschuss“. dazu. Nach sofortiger Behandlung durch einen Physio hoffte das gesamte MTV-Team auf eine Einsatz. Doch letztlich zog Herrink-Hütten wegen möglicher Verletzungsgefahren ihre schon abgegebene Meldung wieder zurück.

