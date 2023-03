Alva Reindl vom FC Moers sichert sich gleich zwei NRW-Titel

Moers. Der Fechtclub Moers schickt seinen Florettnachwuchs nicht nur zu internationalen Turnieren. Auch bei den NRW-Landesmeisterschaften glänzt der.

Alva Reindl wollte es wissen. Die 13-jährige Nachwuchsflorettfechterin vom Fechtclub Moers trat bei den nordrhein-westfälischen Meisterschaften sowohl bei der U13 als auch der U15 an und holte sich in beiden Altersklassen den Einzeltitel. In der U15 sicherte sich Theresa Abendroth dann noch Bronze.

So gab es am Ende in Hagen sechs Gold-, zwei Silber- und acht Bronzemedaillen für den FC Moers. EM- und WM-Teilnehmer Simon Polotzek schnappte sich das U20-Gold und am Folgetag Senioren-Silber. Dort holte Nick-Malte Lenschow Bronze. In der U15 siegte schließlich Alexander Jobst, und in der U11 darf sich nach seinem Sieg nun Kiyan Peerenboom Landesmeister nennen.

Gold auch für Kiyan Peerenboom

Auch in der Altersklasse der Seniorinnen gab es Erfolge für den FC Moers. Die Silbermedaille sicherte sich Annemarie Braun, Bronze erkämpfte sich Merle Ruers. Eine weitere Bronzemedaille konnte Lena Kosin in der Altersklasse U17 ergattern. Am zweiten Wettkampftag gab es schließlich noch die ersehnte Goldmedaille für Annemarie Braun in der Altersklasse U20. Dort konnte sich auch noch Linn Marie Völker über Bronze freuen.

Das gleiche Edelmetal holte am Ende noch Jan-Lasse Klitzing in der U17 sowie die beiden Florettfechter Anton Weitauer und Max Koster in der Altersklasse U13.

>>>WEITERE ERGEBNISSE VOM FECHTCLUB MOERS



DAMEN-Seniorinnen: 6. Linn Marie Völker, 8. Nicole Hartfelder; -U17: 5. Teresa Abendroth, 8. Viktoria Schomaker, 9. Mai Ly Boc, 10. Katharina Hilbrandt; -U15: 5. Viktoria Schomaker, 10. Mai Ly Boc, 12. Lena Kosin, 13. Katharina Hilbrandt; -U13: 10. Marie Abendroth, 13. Marina-Sophie Mensel; -U11: 11. Laura D’Anjou, 13. Ella Komp. HERREN-Senioren: 5. Henrik Barby, 8. Laureano Mehner, 12. Emmanuel Hagene; -U20: 8. Henrik Barby, 9. Jan Lasse Klitzing, 15. Laureano Mehner, 17. Niklas Pagenkopf; -U17: 7. Alexander Jobst, 8. Niklas Pagenkopf, 11. Philipp Dörpinghaus, 15. Adrian Pietsch, 16. Mateo Berg; -U15: 6. Max Koster, 9. Anton Weitauer, 12. Philipp Dörpinghaus, 18. Tom Schomaker, 19. Adrian Pietsch; -U13: 6. Tom Schomaker, 7. Daniel Schmitz, 17. Vincent D’Anjou, 18. Dominik Eller; -U11: 5. Oskar Debski, 12. Philipp Müller, 20. Thung Minh Boc, 22. August Reindl.

