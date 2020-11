Am Niederrhein. Regionalligist VfB Homberg fährt mit dem 2:1 gegen den WSV einen hochverdienten Sieg ein. Noch ist unklar, wie es in der Meisterschaft weitergeht

Abgesperrter Parkplatz, leere Ränge – beim zehnten Spiel der Regionalkicker des VfB Homberg war am Samstag alles etwas anders. Und auch das Ergebnis war beim ersten Geisterspiel im PCC-Stadion anders als sonst. Der Jubel über den ersten Heimsieg kannte nach dem 2:1 (1:1) gegen den Wuppertaler SV bei den Mannen von Coach Sunay Acar keine Grenzen.

Wie lange die Homberger aufgrund des am Montag einsetzenden Lockdowns dieses Siegesgefühl noch mitnehmen können, steht auf einem anderen Blatt. „Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch nach Aachen fahren“, sagte Acar nach dem Spiel.

Die Entscheidung, ob die Regionalliga als Profiliga behandelt wird und somit ihren Spielbetrieb vor leeren Rängen fortsetzen könnte, oder aber diesen als Amateurliga einstellen muss, wird zu Beginn dieser Woche erwartet.

„Wir haben noch keine neuen Erkenntnisse“, stand auch Wolfgang Graf vor dem Spiel noch vor vielen offenen Fragen. „Am Montag gibt es eine Videokonferenz der Vereine mit dem Verband. Aber worüber wollen wir dort beraten, wenn es bis dahin keine Aussage des Landes NRW zur Handhabung der Liga gibt?“, merkt der Abteilungsleiter die Abhängigkeit von der Entscheidungshoheit der Politik an.

Pingpong statt Ausgleich

Ob, wie und wann auch immer es weitergehen wird – den ersten Heimsieg am zwölften Spieltag nimmt den Kickern vom Rheindeich jedenfalls keiner mehr. Und der war für Acar auch „hochverdient“, so der Coach. „Am Ende hatten wir diesmal das Glück, mit dem wir bislang nicht sonderlich gesegnet waren, auf unserer Seite. Aber das haben wir uns auch erarbeitet. Das war eine Riesenwillensleistung von meiner Truppe.“

So haben sie gespielt VfB: Gutkowski – Asare (73. Antonaci), Malcherek, Kaltak, Koenders – Lorch, Nowitzki (87. Mohammad), Jafari, Hirschberger – Yesil (66. Talarski), Rankl (90./+4 Harouz). WSV: Szczepankiewicz – Erwig-Drüppel, Uphoff, Pytlik (46. Wendel), Cokkosan – Geisler, Grebe (79. Tasdemir), Rodrigues Pires – Studtrucker (66. Saric), Königs, Ametov (46. Marzullo). Tore: 1:0 Yesil (5.), 1:1 Königs (7.), 2:1 Lorch (74.). Gelbe Karten: Asare (5.), Lorch, Nowitzki, Mohammad – Geisler, Cokkosan, Uphoff Schiedsrichter: Scheer (Essen). Zuschauer: 0. So geht’s weiter (falls der Spielbetrieb am 2. November nicht ausgesetzt wird): Mittwoch, 4. November, 19.30 Uhr: Alemannia Aachen – VfB (Tivoli).

Und somit gab es statt einer saftigen Ansprache wie nach dem 0:1 in Wegberg-Beeck diesmal auch Applaus vom Trainer, als er die Spieler in den Mannschaftskreis rief.

Das angesprochene Glück bezog er dabei auf die fünfte Minute der Nachspielzeit, als beide Innenpfosten den VfB nach einem Angriff der Gäste vor dem Ausgleich bewahrten. „Das war Pingpong“, lachte Acar, „aber insgesamt haben wir die besseren Chancen gehabt und auch deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen“, machte der Coach einige Argument für ein gerechtfertigtes Ergebnis aus.

Allein direkt vor dem Doppelpfostentreffer hätte der eingewechselte Necirwan Mohammad den Deckel schon drauf packen können, schoss jedoch völlig freistehend im Sechzehner einen Wuppertaler an. „Dennoch hatten wir eine sehr gute Pace nach vorne“, sah Acar, der diesmal auch im offensiver ausgerichteten 4-2-3-1-System spielen ließ, „eine deutliche Steigerung nach vorne.“

So nutzte der VfB auch gleich seine erste Chance zur ersten Führung am Rheindeich, als Samed Yesil nach einer scharfen Hereingabe des stark aufspielenden Clinton Asare in der fünften Minute mit seinem ersten Tor für den VfB zum 1:0 abstaubte.

Dass diese Führung nur zwei Minuten lang Bestand hatte, da Marco Königs nach einem langen Pass von Tjorben Uphoff zum 1:1 ausglich, war eines von zwei Dingen, die Acar bemängelte. „Das war ein Stellungsfehler, da rücken wir nicht gut ein. Und das hatten wir beim Training noch besprochen.“ Der zweite „Vorwurf“ zielte auf die eigene Chancenverwertung ab, durch die der VfB es nach dem 2:1 von Marvin Lorch in der 74. Minute unnötig spannend machte. Dafür versenkte Lorch die Kugel nach Zuspiel von Hirschberger bei seinem Treffer umso überlegter und mit viel Übersicht im rechten Giebel.

Eine Riesenwillensleistung

Und letztlich blieb dem Trainer auch nichts anderes als „ein Riesenkompliment“ für seine Truppe übrig, die erst drei Tage zuvor noch zur weitesten Auswärtsfahrt beim Nachholspiel beim SV Rödinghausen angetreten war. „Selbst wenn wir nicht gewonnen hätten, war das vom Willen und vom Engagement her eine Riesenleistung von uns“, so Acar. „Wir haben gesehen, dass wir dann selbst nach so einem Programm genug Körner haben, um eine Truppe zu schlagen, die zu 80 Prozent aus Profis besteht.“

Wann die Amateure vom Rheindeich dies zum nächsten Mal beweisen dürfen, steht noch auf einem anderen Blatt.