Alemdar rettet Repelen in Schwafheim - Heimsieg für Meerfeld

Moers. In den Freitagabendspielen gab es ein 2:2 in der Bezirksliga zwischen Schwafheim und Repelen. In der Kreisliga A siegten Meerfeld und Borth.

Der SV Schwafheim war am Freitagabend ganz dicht dran am ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. Doch drei Minuten vor dem Spielende sorgte ein Foulelfmeter dafür, dass der favorisierte VfL Repelen doch noch zum letztlich gerechten 2:2 (1:0) im Moerser Lokalderby kam.

VfL-Teamchef Sascha Weyen stellte das nur bedingt zufrieden: „Wir haben Schwafheim nach unserem 1:0 zurück ins Spiel finden lassen, das haben wir uns selber zuzuschreiben.“ In Halbzeit eins hatten die Gäste die Partie über weite Strecken unter Kontrolle. Schwafheim wirkte in der Defensive anfällig und kassierte in der 22. Minute einen Foulelfmeter. Torhüter Phillip Kmiec konnte Izzettin Kuci nur regelwidrig im Strafraum bremsen. Den unstrittigen Strafstoß verwandelte Enes Balci zum 1:0.

Alemdar verwandelt Foulelfmeter

Nach der Pause kämpften sich dann die Grün-Weißen in die Partie und drehten den Spielstand. Nach einer Flanke stand Kevin Röös ungedeckt im Repelener Strafraum und erzielte den Ausgleich (50.). In der 68. Minute war dann der vierte Saisontreffer von Röös fällig. Nach einem langen Ball in die Spitze verteidigte der VfL erneut schlecht das Geschehen. Röös lief allein auf Torhüter Björn Kuhlmann zu und vollstreckte zur 2:1-Führung für den SVS.

„Dass wir dann nochmal zurückgekommen sind, ist auch eine Qualität“, lobte später VfL-Teamchef Weyen. Die Repelener riskierten mit verstärkter Offensive einiges und wurden spät belohnt – wieder per Foulelfmeter. Diesmal brachte Pascal Schmidt im Strafraum Izzettin Kuci zu Fall. Oguzhan Alemdar behielt die Nerven und glich aus.

Schwafheims Trainer Wranik: Zu hektisch in der Schlussphase

Schwafheims Trainer Manfred Wranik nach dem dritten Unentschieden im fünften Spiel: „Erste Hälfte verschlafen, in der zweiten dann gut im Spiel – aber zu hektisch in der Schlussphase. Da haben wir zu viele Bälle verloren und dürfen uns über das 2:2 nicht beklagen.“

Nächsten Sonntag geht es für den SV Schwafheim im Heimspiel gegen Walbeck weiter, die Repelener müssen in Aldekerk antreten.

Kreisliga A am Freitagabend: Meerfeld und Borth gewinnen

In der Fußball-Kreisliga A schlug am Freitagabend der FC Meerfeld den FC Rumeln-Kaldenhausen mit 2:1 (1:1). Sebastian Hoppes Führungstor (33.) glich Marius Wiesener für Rumeln zügig aus (38.). Mauritz Koch sorgte für den späten für den zweiten Saisonsieg (84.). Auf Gäste-Seite sah zunächst Kevin Leszcz Gelb/Rot (45.+4), dann ging Meerfelds Jan Kunzel vorzeitig in die Umkleide (62.).

Im zweiten Abendspiel verlor Schlusslicht SV Scherpenberg II gegen den TuS Borth im Wäldchen mit 0:3 (0:0). Philipp Hanz (72.), Mathias Malorny (84.) und Domenik Janßen (88.) trafen spät.