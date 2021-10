Adler vom Moerser SC holen WVV-Pokal und warten auf Düren

Der Moerser SC hat nach dem 3:0-Sieg in der Meisterschaft auch das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen beim VV Humann Essen mit 3:0 gewonnen.

Nach 2018 haben sich die Moerser Adler gestern Abend wieder den Pokal des Westdeutschen Volleyballverbandes gesichert. Mit einem erneut ungefährdeten 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) beim VV Humann Essen holte das Team von Trainer Hendrik Rieskamp den Verbandspokal. Dabei leistete Finalgastgeber Essen aber deutlich mehr Gegenwehr als einen Tag zuvor im Ligaspiel. Der VV zeigte sich aggressiver in den Aufschlägen und ging in den Sätzen zwei und drei zeitweise sogar in Führung. Doch der MSC holte sich souverän den Sieg.

Sonntag, 7. November, 16 Uhr, erwartet Moers den Erstligisten Powervolleys Düren zum DVV-Achtelfinale im Enni-Sportpark.