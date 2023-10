Volleyball / Regionalliga Adler vom Moerser SC bleiben auch in Köln ohne Satzverlust

Moers. Volleyball-Regionalligist Moerser SC legt den perfekten Saisonstart hin. Beim Aufsteiger MTV Köln gibt’s den dritten 3:0-Erfolg im dritten Spiel.

Volleyball-Regionalligist Moerser SC hat den perfekten Saisonstart hingelegt. Glatt mit 3:0 (27:25, 25:18, 25:12) setzte sich das Team um Trainer Hendrick Rieskamp auch beim starken Aufsteiger MTV Köln souverän und mit einer überzeugenden Leistung durch.

Der Moerser SC startete mit Fabio Leandro im Zuspiel. Lukas Lübke kehrte nach überstandener Krankheit wieder auf die Diagonalposition zurück. In der Mitte spielten die beiden Routiniers Tim Ihde und Jan Lenkeit. Kapitän Gian Luca Wagner und Lukas Schattenberg standen auf den Außenpositionen, und Andre Illmer übernahm wieder die Libero-Position, nachdem er in der letzten Woche auf der Außenposition ausgeholfen hatte.

Moerser SC startete etwas wackelig, stabilisierte sich aber bereits im ersten Satz, ohne sich aber klar absetzen zu können. Beim Stand von 24:22 hatte Moers zwei Satzbälle, die beide vergeben wurden. Doch mit 27:25 sicherten sich die Adler aus Moers den ersten Durchgang.

Ab dem zweiten Satz läuft es richtig rund

Ab dem zweiten Satz lief es rund. Der MSC hatte seinen Rhythmus gefunden, machte deutlich weniger Fehler und Rieskamp brachte unter anderem Luis Fabian Bartsch und Jan Sowa im Mittelblock sowie Timo Moysig auf der Diagonalen, ohne das es einen Bruch im Team gab. Mit 25:18 ging auch der zweite Satz an die Gäste. Bei Köln war die Luft raus, mit einer 6:1-Führung starteten die Adler in den dritten Satz und zogen den Vorsprung bis zum 25:12 und dem 3:0-Sieg durch.

„Bis auf die schläfrige Anfangsphase haben wir das ganz gut gemacht“, so Rieskamp nach der Partie. Am Ende habe sich die „bessere Qualität durchgesetzt.“ Zum nächsten Heimspiel erwarten die Adler im Topspiel die Telekom Post SV Bielefeld, die in den ersten drei Spielen nur dem Tabellenzweiten Rhein-Sieg unterlegen war.

