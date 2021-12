Adler aus Frintrop rupfen die „Reserve-Falken“ aus Rheinkamp

Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga sind die Falken Rheinkamp spielfrei, während sich die eigene „Zweite“ gleich zweimal geschlagen geben muss.

In der Tischtennis-Verbandsliga mussten die Falken Rheinkamp zuschauen, wie sich die DJK Adler Union Frintrop näher an sie heranpirschen konnten. Und das ausgerechnet im Spiel gegen die eigene zweite Mannschaft, die in der gleichen Liga aufschlägt. Die „Reserve-Falken“ traten nämlich erst bei den Essenern an und nur einen Tag später beim weiterhin ungeschlagenen Ligaprimus DJK Franz Sales Haus, während die „Erste“ spielfrei war.

Der BSV Grün-Weiß Flüren aus Wesel hatte darum gebeten, das letzte Spiel des Jahres verlegen und das Heimrecht tauschen zu können, was die Rheinkamper mitgemacht haben. Die Partie gegen den Tabellenvorletzten aus der Kreisstadt steigt nun am Samstag, 11. Dezember, 14 Uhr, in der Halle des Gymnasiums Rheinkamp, Kopernikusstraße 8, in Moers.

DJK Adler Union Frintrop – TTV Falken Rheinkamp II 9:7. Diese Niederlage im Nachholspiel war überflüssig wie ein Kropf. Und es ging schon nicht optimal los. Lediglich André Heinrich und Frank Bentin kamen mit einem Sieg aus den Doppeln. Sebastian Mighali neben Luca Kasper und Sebastian Hamers mit Shakjir Aliu mussten sich geschlagen geben. Doch da war noch nichts verloren. Es blieb spannend. Die Falken II holten ein 2:5 zum 5:5 auf und lagen schließlich mit 7:6 vorne. Doch das untere Paarkreuz, das vor der Halbzeit die Gäste im Spiel gehalten hatte, verlor nun beiden Partien. Im Entscheidungsdoppel hatten dann Heinrich und Bentin nach drei Sätzen nichts mehr zu melden.

Falken-Punkte: Heinrich/Bentin; Mighali, Hamers, Heinrich, Bentin, Kapser, Shakjir.

TTV Falken Rheinkamp II – DJK Franz-Sales-Haus Essen 2:9. Die beiden Zähler, die die Gastgeber gegen den unangefochtenen Tabellenführer holen konnten, gab es nur nach fünf Sätzen. Sebastian Mighali setzte sich im oberen Paarkreuz gegen Dennis Stadie und Luca Kasper im unteren gegen Oliver Kästner durch. Die anderen drei Fünf-Satz-Spiele gingen an die Favoriten.

Falken-Punkte: Mighali, Kasper.

Mit diesen beiden Niederlagen finden sich die „Reserve-Falken“ nun mit 10:12 Punkten auf dem neunten Platz wieder, dem ersten Relegationsplatz. Ins Geschehen eingreifen kann die Mannschaft aber erst wieder Mitte Januar im neuen Jahr. „Wir sind zuversichtlich und haben einige wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenzen in der Rückrunde wie gegen Oberhausen, Altenessen, Frintrop, Bottrop und Borken auch zu Hause“, setzt dann Falken-II-Mannschaftskapitän Stephan Gundlach auch auf den Heimvorteil.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region