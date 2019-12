Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga will sich der FC Meerfeld im Abstiegskampf mit einem Heimsieg über den SV Walbeck am Samstag Luft verschaffen.

Abstiegskampf in der Bezirksliga: FC Meerfeld braucht Luft

Das letzte Spiel vor der Winterpause ist für den FC Meerfeld noch einmal ein ganz wichtiges. Der Fußball-Bezirksligist spielt am Samstag um 16 Uhr gegen den SV Walbeck. Die Meerfelder belegen als 15. aktuell den Relegationsplatz und haben zwei Punkte Vorsprung auf den nächsten Gegner und damit auf die Abstiegsränge. „Wir wollen den Abstand auf jeden Fall halten und haben auch die Chance, diesen weiter auszubauen“, fasst FCM-Trainer Thomas Geist zusammen.

Verzichten muss er im letzten Spiel des Jahres auf Kai Kunzel, Julian Hillus, Robert Kruppa, Tobias und Jesko Dezelak. Und auch sportlich wird es für Geist und seine Schützlinge schwer. „Das ist keine einfache Aufgabe, weil Walbeck zuletzt einen guten Lauf hatte und sicherlich mit Selbstvertrauen zu uns kommen wird“, weiß der erfahrene Meerfelder Trainer, stellt aber unmissverständlich klar: „In der Situation, in der wir sind, musst man gegen einen direkten Konkurrenten punkten – am besten dreifach.“

Schwafheim unter Siegesdruck

Zum Jahresabschluss stehen sich im Derby am Sonntag um 15 Uhr der SV Budberg und der VfL Repelen gegenüber. Beide Mannschaften laufen nach dem ersten Saison-Halbjahr hinter den Erwartungen her. Ganz so brisant wie in Budberg ist die Lage in Repelen aber nicht. Beim VfL ist Neuzugang Umsah Maetah vom VfB Uerdingen erstmals spielberechtigt. Jedoch fehlen Ozan Sengül und Sadin Hodzic gesperrt. Maurice Szczepanowski, Enes Balci, Yasin Duman und Tolga Günes müssen verletzt passen. Linus Neukirchen und Yassin Ait Dada sind krankheits- und verletzungsbedingt fraglich. „Gerade aufgrund dieser Personalsituation wird das Spiel kein Selbstläufer“, warnt VfL-Trainer Sascha Weyen vor der Aufgabe gegen den Tabellenvorletzten.

„Ich glaube, dass die Budberger zuletzt nicht so das Matchglück hatten und mehr Substanz haben“, mahnt der VfL-Coach. Dennoch zählt für die Repelener natürlich nur ein erfolgreicher Jahresabschluss in Form von drei Punkten.

Budberg quittiert aktuell eine Niederlagenserie und ist Vorletzter. „Wir haben auf jeden Fall am Sonntag das Ziel, uns endlich mal für unsere gute Trainingsleistung, -beteiligung und -intensität zu belohnen“, sagt Trainer Tim Wilke, der wohl auf das gleiche Personal wie in der Vorwoche bauen kann. Zum Spiel gegen Repelen erklärt er: „Ich denke, wie immer wird das letzte Wochenende vor der Winterpause davon geprägt sein, welche Mannschaft mehr Bereitschaft, Mentalität und Willen mitbringt.“

Das allerletzte Spiel des Jahres in der Bezirksliga wird um 15.30 Uhr zwischen dem VfB Homberg II und dem GSV Moers angepfiffen. „Ich denke, das ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe“, so die Einschätzung von Hombergs Trainer Sunay Acar. Am zweiten Spieltag setzten sich die Homberger mit 4:2 durch. Zuletzt gelang gegen Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum ein beachtliches 1:1. Auf Homberger Seite ist Alen Brajic erkrankt und noch fraglich. Alle anderen Spieler stehen zur Verfügung. Beim GSV ist Andreas Isailovic krankheitsbedingt noch fraglich. Außerdem ist Meik Bodden im Urlaub und fehlt somit. Ansonsten sind nur die beiden Langzeit-Verletzten Christian Zeiler und Dennis Schmitz nicht an Bord.

Um 15 Uhr empfängt der SV Schwafheim den TSV Weeze. Personell ist die Lage bei den Schwafheimern im Vergleich zur Woche komplett unverändert. Aufgrund des entsprechend weiterhin verbleibenden Rumpfkaders wird sich auch Co-Trainer Kevin Hanebeck erneut als Ersatzspieler auf die Bank setzen.

Zuletzt gab es beim 2:4 beim GSV Moers für den SVS auch sportlich nichts zu holen. „Ich hoffe, dass wir uns im Vergleich zur desolaten Leistung gegen den GSV deutlich steigern“, sagt Trainer Manfred Wranik und erklärt weiterhin: „Wir müssen auf jeden Fall irgendwie drei Punkte holen, sonst ist die Stimmung in der Winterpause wirklich schlecht.“

Borussia Veen hat am Samstag um 16 Uhr den 1. FC Kleve II zu Gast. Der Aufsteiger kann dabei sein starkes erstes Halbjahr nach dem Bezirksliga-Aufstieg krönen. Der Tabellenvierte könnte mit dem dritten Sieg in Folge im besten Fall sogar auf den Relegationsplatz zwei klettern.

Den belegt derzeit der VfL Tönisberg, der gegen den SV Sonsbeck II spielt. Auch die Tönisberger haben einen Lauf, gewannen zuletzt dreimal in Serie und wollen auf Platz zwei zu überwintern.