Leichtathletik/Enni-Laufserie 8. Enni-Laufserie am Niederrhein steht in den Startlöchern

Am Niederrhein. Der Moerser TV, SV Sonsbeck, AS Neukirchen-Vluyn und TuS Xanten bitten mit dem Energieversorger als Namensgeber bereits zur 8. Enni-Laufserie.

Seit vergangenen Montag sind die Online-Anmeldungen für die mittlerweile 8. Enni-Laufserie scharfgeschaltet. Das Spektakel, das von Samstag, 29. April, mit dem Enni-Schlossparklauf beim Moerser TV, über Mittwoch, 17. Mai, beim Enni-Brunnenlauf vom SV Sonsbeck, sowie Samstag, 17. Juni, mit dem Enni-Donkenlauf vom AS Neukirchen-Vluyn bis hin zu Freitag, 15. September, beim Internationalen Enni-Citylauf vom TuS Xanten fast den ganzen Niederrhein auf den Beinen hält, gibt es wieder live und mit allem drum und dran. „Eine Niederrheintour für die ganze Familie“, nennt der Namensgeber Enni die Laufserie.

Erstmals eine echte Kinderwertung

Immerhin gibt es in diesem Jahr erstmals bei allen vier Einzelläufen auch eine echte Kinderwertung – inklusive Streichergebnis. Auch beim Donkenlauf. Und wenn es, wie gewohnt, beim MTV losgeht, sollen unter den allein dort erwarteten 2000 Menschen auf den unterschiedlichen Strecken mindestens 500 Serienläuferinnen und -läufer unterwegs sein. Die ersten 500 Angemeldeten bekommen immerhin einen Starterbeutel samt Laufserienshirt von der Enni.

„Sicher darf es wie im Vorjahr wieder eng zugehen und möglichst wieder zu einem Herzschlagfinale von Spitzenläufern in der Römerstadt kommen“, blickt Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer bereits auf den Finaleinlauf in Xanten. „Die Serie wird aber erst durch die vielen Hobbyläufer und die gute Stimmung an den Strecken zu etwas ganz Besonderem.“ So wird es auch wieder ein Team der Enni-Betriebssportgemeinschaft geben.

Die Anstifter zur Serientat

Auf der Sportanlage beim MTV am Solimare trafen sich nun die Anstifter zur Serientat: Neben Krämer waren das Kato Kambartel (MTV Moers), Lucie Raap (SV Sonsbeck), Dieter Neugebauer (AS Neukirchen-Vluyn) und Adelheid Gehrmann (TuS Xanten). Sie alle wollen, dass es endlich losgeht.

Insgesamt werden bei allen Läufen, zu denen sich natürlich alle Aktiven auch außerhalb der Serie anmelden können, wieder mehr als 5000 Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen erwartet. Während die Anmeldungen für die Enni-Laufserie allerdings aus organisatorischen Gründen nur bis Dienstag, 25. April, online möglich ist, geht das in aller Regel bei den Einzelläufen per Nachmeldungen noch am Veranstaltungstag. Das Startgeld für die komplette Enni-Serie beträgt 45 Euro für Erwachsene und 30 Euro für den Nachwuchs.

Mehr Infos zur Enni-Laufserie im Netz unter: www.enni-laufserie.de

