5:1! Scherpenberg putzt SGE Bedburg, Gemmer neuer Trainer

Bedburg-Hau. In der Fußball-Landesliga hat der SV Scherpenberg nach einer starken Leistung bei Aufsteiger SGE Bedburg-Hau mit 5:1 gewonnen.

In der Fußball-Landesliga geht es für den SV Scherpenberg offenbar wieder aufwärts. Ob es nur an der Nachricht lag, dass mit Ralf Gemmer (bis März bei Bezirksligist TuS Mündelheim tätig) ein neuer Cheftrainer nach der Weihnachtspause das zuletzt kriselnde Team übernehmen wird? Im vorgezogenen Punktspiel bei Aufsteiger SGE Bedburg-Hau am späten Samstagnachmittag jedenfalls landete das von Sportleiter Kay Bartkowiak und Torwarttrainer Deniz Günes betreute Team nach einer starken Leistung einen verdienten 5:1 (1:0)-Erfolg.

Die Gastgeber mussten allerdings ohne ihr Torjäger-Duo auskommen: Falko Kersten fehlte gelb-gesperrt, Robin Deckers ist weiterhin verletzt. „Das haben wir offenbar nicht verkraftet“, erklärte SGE-Spielertrainer Sebastian Kaul hinterher. Der ehemalige Zweitliga-Profi hatte sich in Halbzeit zwei noch selber eingewechselt. Doch da war es beim Stand von 0:3 schon zu spät.

Auf Scherpenberger Seite musste Angriffstank Emre Camdali aus beruflichen Gründen passen, dazu fehlte Abräumer Paul Ihnacho wegen seiner fünften Gelben Karte und auch der erkrankte Murat Kara. Sportleiter Bartkowiak und Interimstrainer Günes hatten insgesamt fünf Wechsel vorgenommen. Und im Vergleich mit der 0:5-Enttäuschung in Amern zeigten die Gäste in Bedburg plötzlich eine ganz andere, positivere Körpersprache, nahmen den Kampf an, waren laufbereit und präsentierten sich auch spielstark.

Ein schöner Steilpass von Luca Palla auf 1:0-Torschütze Gabriel Derikx leitete den Auswärtssieg in der 29. Minute ein. Kurz nach der Pause machten die Scherpenberger mit einem Doppelschlag zügig den Deckel auf die Partie. Die zweite Ecke von Gabriel Derikx köpfte Emre Terzi zum 2:0 in die Maschen. Dann verwandelte Angriffstank Maximilian Stellmach eine Vorlage von Kapitän Dennis Terwiel per Direktabnahme.

Bedburg gab schon in der 50. Minute auf, Scherpenberg schlug danach noch zweimal zu. Stellmachs 4:0 legte der starke Daniel Agostino mit einem feinen Pass auf, das 5:0 ging auf das Konto des eingewechselten Almir Sogolj. In der Schlussminute verkürzte Stefan Klümpen für die Eintrachtler noch auf 1:5.

Die Partie hatte auch der neue Scherpenberger Trainer Ralf Gemmer auf der Kunstrasen-Anlage an der Schulstraße im Bedburger Ortsteil Hasselt verfolgt. „Er wird für die Rückrunde der richtige Mann an der Seitenlinie sein“, versichert Sportleiter Kay Bartkowiak, der dem Duisburger einen Vertrag erst einmal bis zum Saisonende gibt. Bartkowiak hatte sich übrigens, ebenso wie Ersatztorwart Tobias Prigge, kurz vor Schluss noch eingewechselt. „Ich habe noch nie Landesliga gespielt, das war eine kurze, aber gute Gelegenheit heute, es nachzuholen“, versicherte der 44-jährige Bartkowiak schmunzelnd.

SGE-Spielertrainer Sebastian Kaul, der in der Pause den grippegeschwächten Jason Olschewski im Tor auswechseln musste, nahm die hohe Niederlage hin: „Das ist zwar schmerzhaft für uns, aber die Scherpenberger haben bewiesen, dass sie gute Spieler in ihren Reihen haben.“

SGE Bedburg-Hau: Olschewski (46. Hendricks) – Tekaat, von Kerkhof, Kresimon, Ehrhardt – Claaßen (54. Kaul), Wensing – Klunder (71. Winkels), Müller (42. Klümpen) - Düffels, Ljubicic.

SV Scherpenberg: Weigl – Terzi, Yildirim, Raczka, Frömmgen – Üzüm (88. Prigge), Agostino - Derikx (66. Sogolj), Terwiel (88. Bartkowiak), Palla (78. Hessen) – Stellmach.

Tore: 0:1 Derikx (29), 0:2 Terzi (49.), 0:3 Stellmach (50.), 0:4 Stellmach (65.), 0:5 Sogolj (86.), 1:5 Klümpen (90.).

Schiedsrichter: Tim Flores (SC Bocholt 26).

Zuschauer: 80.