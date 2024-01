4:1 vom 1. FC Lintfort lässt Trainer Meik Bodden lächeln

Kamp-Lintfort Im Test gegen den Bezirksligisten Kevelaerer SV passt vieles beim Fußball-Landesligisten – Bodden-Bruder Kevin trifft per Flugkopfball

In guter Verfassung präsentierten sich gestern Nachmittag die Landesliga-Fußballer des 1. FC Lintfort. Bei ihrer Formüberprüfung setzten sie sich deutlich durch, fuhren den erwarteten 4:1 (1:0)-Erfolg über den Bezirksligisten Kevelaerer SV ein. So war auch FC-Coach Meik Bodden sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Spieler: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir den Ball gut laufen lassen. Da hätten wir schon das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Nach der Pause gab es zwar kleine Unkonzentriertheiten, die aber an unserem überlegenen Spiel nichts geändert haben.“

In der 25. Minute war es dann soweit. Nachdem die Lintforter auch bis dahin schon eine Reihe guter Chancen hatten, war es Kevin Bodden der für das 1:0 sorgte. Ein Freistoß von Gabriel Derikx landete am rechten Pfosten, und den Abpraller versenkte Bodden per Flugkopfball zur Führung. Das nächste Tor besorgte Derikx dann selbst. In der 39. Minute nahm er einen Pass von Leslie Rume glänzend an und vollstreckte zum 2:0.

Stefan Kapuscinski trifft nach toller Vorarbeit von Baha Arslanboga

Auch in den zweiten 45 Minuten waren die Gastgeber das spielbestimmende Team. Allerdings dauerte es bis zur 78. Minute, bevor Mehmet-Ali Cengiz das 3:0 erzielte. Nach toller Vorarbeit von Baha Arslanboga gelang Stefan Kapuscinski das 4:0. Dabei musste er den Ball nur noch ins leere Tor schieben (82). Zwei Minuten später gelang den tapfer kämpfenden Gästen der verdiente Ehrentreffer durch Maximilian Gastens, der kurz nach der Halbzeit noch mit einem Schuss an der Latte gescheitert war.

1.FC: Varlemann, Bugra Arslanboga, Kapuscinski, Baha Arslanboga, Cengiz, Plum, Rume (46. Schons), Konrad (46. Ehis), Derikx (46. Karaca), Kevin Bodden, Hoffmeister (46. Ortstadt).

