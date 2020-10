4:0 in Rhede: VfL Tönisberg klettert auf Platz sieben

Tönisberg. Aufsteiger VfL Tönisberg hat mit 4:0 in Rhede den dritten Sieg in Serie in der Fußball-Landesliga gelandet. Doppeltorschütze war Moreno Mandel.

Der VfL Tönisberg ist in der Fußball-Landesliga die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger gewann am Sonntag eindrucksvoll mit 4:0 (1:0) beim VfL Rhede und feierte so den dritten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Trainer Andreas Weinand hat in den letzten beiden Spielen stolze zehn Tore erzielt und klettert mit dem gestrigen Sieg auf Platz sieben.

Der Tönisberger Sieg ist umso höher zu bewerten, da auch Rhede zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert hatte. Allerdings kam der hohe VfL-Erfolg diesmal erst in der Schlussphase zustande. Lange führten die Gäste nur knapp durch ein Tor von Mehmet Ügüdür aus der 29. Minute. Vor dem Spiel hatte Tönisberg vor allem um seinen angeschlagen Topspieler Niklas Jahny gebangt. Der spielte zwar, doch ausgerechnet nach seiner Auswechslung machten seine Kollegen alles klar. Tolga Dügencioglu (79.) und der für Jahny gekommene Moreno Mandel (84. und 85.) trafen zum 4:0.

Tönisbergs Trainer Andreas Weinand sagte nach dem Spiel: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant und haben verdient geführt. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir etwas den Zugriff verloren, aber die Einwechslungen haben gut gefruchtet.“

VfL: Esser - Jellessen, Nowicki, Görres, Höffler – Recker (46. Dügencioglu), Ügüdür, Machnik, Jeegers (67. Sprenger) – Knops (82. Franken), Jahny (79. Mandel).