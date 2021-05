33:38-Heimpleite: Für HSG Krefeld Niederrhein wird es eng

Krefeld. In der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gerät die HSG Krefeld Niederrhein nach dem 33:38 gegen HC Oppenweiler/Backnang unter Druck.

Für die HSG Krefeld Niederrhein geht die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga schon am Sonntag (15 Uhr) in die entscheidende Phase. Der Kooperationspartner des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC steht nach der 33:38 (17:21)-Heimpleite vom frühen Donnerstagabend gegen den feststehenden Gruppensieger HC Oppenweiler/Backnang nun unter Siegesdruck. Das Team von HSG-Trainer Maik Pallach muss am Sonntag (Anwurf: 15 Uhr) beim Schlusslicht TSB Heilbronn-Horkheim wohl gewinnen, um in der Gruppe B nicht noch auf den fünften Platz abzurutschen und damit die Play-offs zu verpassen. Bekanntlich sind zwei Tickets für die neue Saison in der 2. Bundesliga noch frei.

Die Gastgeber konnten am Donnerstag in der Glockenspitzhalle wieder mit dem niederländischen Naionalspieler Robin Schoenacker antreten. Die 21:24-Niederlage der Krefelder bei TuS Dansenberg in Kaiserslautern hatte der Abwehrrecke zuletzt wegen eines Einsatzes für sein Heimatland verpasst. Schoenacker qualifizierte sich mit den Oranje-Hemden erfolgreich für die Europameisterschaft im Januar 2022.

HSG Krefeld verwirft drei Siebenmeter

Gegen die hellwachen Gäste aus Baden-Württemberg hatte am Donnerstag aber nicht nur Robin Schoenacker seine liebe Mühe. Das Team von Coach Pallach setzte Halbzeit eins nach einer noch ordentlichen Startphase bis zum 4:4 ziemlich in den Sand. Das lag bei weitem nicht nur an drei verworfenen Siebenmetern von Christopher Brüren und Mike Schulz.

Vor allem in der Defensive verrieten die Gastgeber in jeder Hinsicht Schwächen. Die Abwehr wirkte bisweilen lahm, ohne Feuer, packte auch selten gegen die beherzte Gegnerschaft zu. Darüber hinaus bekamen Oliver Krechel und zwischenzeitlich Ersatztorhüter Jascha Schmidt kaum einen Ball zu fassen. 21 Gegentreffer in 30 Minuten trotz zweimaliger Unterzahl der Backnanger waren einfach viel zu viel.

Rückraum der HSG Krefeld Niederrhein ist zu schwach

Nach der Pause war die Wende durchaus möglich. Abwehrchef Damogaj Srsen verkürzte per Gegenstoß auf 22:24. Bei 25:28 allerdings warf die HSG fünf Fahrkarten in Serie, verlor am Ende im Angriff dann völlig den Kopf. Beide Halbpositionen entpuppten sich dabei als Schwachstellen. Maik Schneider wirkte bisweilen mutlos und unentschlossen, fabrizierte so mehr Fehler als Treffer. Kevin Brüren stand mit zwei verworfenen Strafwürfen und gleich fünf Ballverlusten in der zweiten Halbzeit ziemlich neben den Schuhen. Robin Schoenaker blieb offensiv nur ein schwacher Faktor. Einzig Oliver Milde ging mit einem „Okay“ durch.

Zu loben im Krefelder Spiel waren eigentlich nur die Außenpositionen. Rechtsaußen Steffen Hahn traf siebenmal bei nur einem Fehler, auch Nick Braun steuerte über die linke Seite noch drei Treffer bei. Trainer Maik Pallach konstatierte am Ende: „Das war insgesamt ein sehr enttäuschender Auftritt meiner Mannschaft.“

Gästespieler verletzt sich beim Sturz am Kopf

Pech für die in allen Belangen besseren Gäste: Jakub Stryc musste nach einer unglücklichen Bodenlandung in der Abwehr mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nach nur vier Spielminuten in die Umkleide gebracht werden.

HSG Krefeld Niederrhein: Krechel (14. bis 23. Min. Schmidt); Milde (2), Basic (2), Schneider (6), Hahn (7), Skorupa (2), Schulz (4/3), Marquis (2), Braun (3), Schoenaker (2), Brüren (1/1), Jagieniak (1), Srsen (1).

